»Det var en debat med et urimeligt format, hvor det er lidt tilfældigt, om emnet passer til ens politik. Men der var en klar vinder i debatten.«

Det er meldingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der har set hele eftermiddagens debat mellem partilederne på Rybners gymnasium i Esbjerg.

Joachim B. Olsen har givet debattens 14 deltagere stjerner på en skala fra nul til seks, og de kommer her:

Søren Pape Poulsen (K):

»Han klarer det okay, men det er ikke sådan, at det kommer mere end lige over middel,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger på, at netop klima ikke ligefrem var det bedste debatemne for Søren Pape Poulsen.

»Det var på det jævne, må man bare sige. Alligevel får han et lille plus i dag, så det er lige over midten,« forklarer han.

Jakob Ellemann-Jensen (V):

»Det var en præstation på det jævne. Formatet med mange partiledere passer ham ikke særligt godt,« siger B.T.s politiske redaktør.

Han mener, at Jakob Ellemann-Jensen er langt bedre i debatten mellem statsministerkandidaterne, hvor der kun er tre deltagere.

»Når han ikke får tid til at uddybe sine argumenter, så kommer det hurtigt til at virke meget overfladisk, hvad han kommer med i debatten,« siger Joachim B. Olsen.

Alex Vanopslagh (LA):

»Det er en fin præstation. Han har en god udstråling, og taler til sit kernepublikum,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at Alex Vanopslagh virkeligt går til den, og bruger store ord, folk kan huske.

»Især de 30 sekunders tale til de unge var virkelig stærk, og helt klart den bedste,« siger han.

Pernille Vermund (NB):

»Det er virkeligt ikke meget man hørte Pernille Vermund i debatten,« siger B.T.s politiske kommentator.

Han mener trods alt ikke, at det skal være lavere end to stjerner.

»Det vi hørte fra hende var virkeligt på det jævne,« siger han.

Morten Messerschmidt (DF):

»Han er en god debattører, men i dag klarer han det ikke til mere end gennemsnitet,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger på, at Morten Messerschmidt simpelthen kæmper med, at Dansk Folkeparti er i krise, og formanden prøver og prøver, uden det rigtigt lykkedes for ham at sætte dagsorden i debatten.

»Jeg sidder med en fornemmelse af, at han lover mere, end han kan holde efter valget,« siger han.

Inger Støjberg (DD):

»Det var en præstation på det jævn,« siger han og tilføjer:

»Hun var lidt uheldig med, at hun skulle diskutere klima, der ikke lige var hendes topfokus.«

At det dog trods alt bliver en jævn karakter, hænger sammen med, at hun havde et par kontroverser med Mai Villadsen, mener Joachim B. Olsen.

Lars Løkke Rasmussen (M):

»Han er irriterende god i debatter,« siger Joachim B. Olsen.

Han gjorde det knap så godt, da politikken på 30 sekunder skulle fortælles, og derfor får han ikke seks stjerner.

»Lars Løkke er inde i substansen, og så er han ekstremt velformulerende. Man har simpelthen lyst til at lytte til ham,« siger B.T.s politiske kommentator.

Sofie Carsten Nielsen (R):

»Paneldebatter er ikke Sofie Carsten Nielsens force,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at hun taler ned til den almene dansker på en måde, så der næppe kommer flere vælgere til Radikale Venstre.

»Hun lyder som teknokrat, og man føler sig hurtigt talt ned til,« siger han.

Mattias Tesfaye (S):

»Tesfay er en fremragende debattør. Han kan noget af det samme som Lars Løkke. Han er eftertænksom og har noget på hjerte, han gerne vil ud med,« siger Joachim B. Olsen.

Justitsminister Mattias Tesfaye var med som afløser i stedet for statsminister Mette Frederiksen, og det mener Joachim B. Olsen var den helt rigtige beslutning.

»Mit råd er, at han er fast afløser for Mette Frederiksen i stedet for finansminister Nicolai Wammen, der sidste gang var afløser, og klarede det mindre godt,« siger Joachim B.Olsen.

Mai Villadsen (EL):

»Hun havde heldet med sig, da hun kom med i den del af debatten, der handlede om klima. Et emne hun er rigtig stærk i,« siger Joachim B. Olsen.

Han husker en kommentar særligt godt.

»Hendes svirper til Inger Støjberg om, at der er flere landmænd i Enhedslisten, end i nogen af de partier, som Støjberg har været medlem af, var en af debattens højdepunkter,« siger han.

Pia Olsen Dyhr (SF):

Joachim B. Olsen mener, at Pia Olsen Dyhr startede det hele på en skæv måde.

»Hun startede med et stråmandsangreb på Jakob Ellemann om, at det ikke er alle, der er født i en rig familie, og selv om hun undskyldte for det, så er det en stil, der gør, man mere har lyst til at slukke for fjernsynet end se videre,« siger han og tilføjer:

»Jeg gider ikke se personangreb på den måde, og hun leverede ikke noget, der trækker op i stjernerne.«

Franciska Rosenkilde (Å)

»Hun siger, vi skal arbejde 30 timer om ugen, SU og folkepension skal følge inflationen, og der er ingen grænser for, hvad der skal bruges på klimapolitik,« siger Joachim B. Olsen og ryster på hovedet.

Han mener, at det efter debatten står mere og mere klart, at det er utroværdigt, at Alternativets politik kan lade sig gøre.

»Man står bare ikke tilbage med, at der er penge til den politik, hun vil gennemføre, og det er jeg heller ikke overbevist om, efter dagens debat. Det virker for utroværdigt,« siger han.

Sikandar Siddique (Q)

»Han kommer med et valgløfte, der virkeligt viser, at han er en tynd kop te,« siger Joachim B. Olsen.

Han henviser til det her citat fra Sikandar Siddique:

»Da debatten blev drejet ind på nødvendigheden af valgplakater, lovede Sikandar Siddique, at Frie Grønne ikke vil bruge valgplakater i den næste valgkamp. Han stak dermed sin hånd så dybt ned i populismekrukken, at det var helt pinagtigt,« siger B.T.s politiske kommentator.

Marianne Karlsmose (KD)

»Det er svært at se, hvorfor der er brug for Kristendemokraterne i Folketinget, og det har ikke ændret sig efter dagens debat,« siger Joachim B. Olsen.

Han ser Marianne Karlsmose som debattens taber.

»Det er bare kedeligt, hvad hun siger, og der er intet nyt,« siger han.

Det var gennemgangen af stjernerne til de 14 deltagere i debatten i Esbjerg.