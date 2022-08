Lyt til artiklen

»En kærlighedserklæring til blå blok og et større pres på Mette Frederiksen.«

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter De Radikale tirsdag i Berlingske fremlagde en omfattende 2030-plan for dansk økonomi.

Planen indeholder blandt andet mål om at afskaffe efterlønnen og sænke skatten. Det skal være med til at lægge et pres på regeringen for en langt mere ambitiøs reformpolitik.

Ifølge Joachim B. Olsen skal planen ses som De Radikales forsøg på at skille sig ud i rød blok.

»De Radikale har de sidste par år fokuseret mere på klima- og udlændingepolitik, hvilket er områder, hvor der er andre partier i rød blok, der har en stærkere profil,« siger han og fortsætter:

»Med den her plan vender partiet tilbage til et politisk område, hvor de skiller sig ud i rød blok – nemlig med en borgerlig, økonomisk politik.«

Samtidig vil planen lægge et øget pres på Mette Frederiksen, da De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, lægger op til et bredt samarbejde tværs over midten i dansk politik.

»Hun byder de blå partier op til dans i form af et samarbejde. Og med Danmarksdemokraterne og Moderaterne, som lige nu ifølge meningsmålinger står til at komme over spærregrænsen, kan man ikke udelukke, at målene i planen kan blive en realitet,« siger Joachim B. Olsen.

Sofie Carsten Nielsen, leder af Radikale Venstre. Foto: Rune Øe Vis mere Sofie Carsten Nielsen, leder af Radikale Venstre. Foto: Rune Øe

I den forbindelse understreger Joachim B. Olsen også, at Sofie Carsten Nielsen i øjeblikket ikke har flertal for sin økonomiske plan.

»Alligevel bliver det spændende at se, om hun (Sofie Carsten Nielsen, red.) kan få de blå partier med på den her plan,« tilføjer han.

Og selvom De Radikales plan ikke kan betragtes som en »større politisk bombe«, vil den alligevel være med til at skab et reelt pres på regeringen.

Det skyldes, at planen kan presse Mette Frederiksen til at inkludere De Radikale i en ny regering, hvis partiet skulle vinde næste Folketingsvalg.

»De store regeringspartier tager kun små partier ind, hvis alternativet er værre. Der er ondt blod mellem Socialdemokratiet og De Radikale på grund af truslen om et mistillidsvotum, så derfor vil det være et problemfyldt samarbejde – men rent strategisk placerer De Radikale sig godt med den her udmelding,« vurderer Joachim B. Olsen.

Den fulde plan præsenteres ved De Radikales sommergruppemøde onsdag.