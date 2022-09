Lyt til artiklen

Seks partiledere har i et brev stilet til statsministeren bedt om at få udskrevet valg omgående.

Det kunne B.T. fortælle mandag morgen.

Men det kommer ikke til rokke en tomme på Mette Frederiksens tanker om et valg. Det slår B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen fast.

»Selvfølgelig betyder det brev ikke en pind. Det påvirker hende ikke, og hun kommer ikke til at udskrive valget et sekund tidligere, end hun kunne tænke sig.«

»Der er kun ét parti, der kan presse Mette F. til et valg, og det er Radikale Venstre,« siger han.

I brevet harcelerer blå blok mod Mette F., der har indkaldt til flere forhandlinger, som de ikke mener er reelle. Et eksempel er psykiatriforhandlingerne, hvor flere partier, også fra rød blok, har brokket sig.

»Der er en berettiget frustration i blå blok i forhold til, at regeringen indkalder partilederne til forhandlinger, mens Mette Frederiksen selv rejser land og rige rundt og fører valgkamp. Det kan selvfølgelig være et smart træk for Mette F., men det bliver opfattet som en provokation,« siger Joachim B. Olsen.

Til B.T. fortæller både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, at de håber på et valg hurtigst muligt. Pape melder, at han er »klar hvert sekund«. Og det er et vigtigt signal at sende, lyder det fra B.T.s politiske kommentator.

»Politikere må aldrig være bange for et valg, og her sender blå blok et klart signal om, at de ikke er bange. Men jeg tror nu også, at borgerne ser det her som noget Christiansborg-fnidder,« siger Joachim B. Olsen.