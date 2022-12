Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alternativets nye folketingsgruppe er ikke ligefrem kommet flyvende fra start.

Sådan lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Partiets nye klimaordfører, Theresa Scavenius, har nemlig den seneste uge sat gang i debatten om politisk dobbeltmoral, efter det er kommet frem, at hun siden 2017 har fløjet indenrigs 24 gange og flittigt taget taxier frem og tilbage til lufthavnen.

Siden har hun ihærdigt forsvaret sine flyrejser med, at hun ikke mener, at det ikke er den enkelte borgers personlige ansvar at løse klimakrisen. Noget, hun også tidligere har argumenteret for i blandt andet en valgvideo fra 2019.

Problemet er bare, at dét synspunkt er svært at forklare mange af de vælgere, der har stemt på partiet.

»Mange af dem, der har stemt på Alternativet er jo mennesker, der selv synes, de ofrer noget i deres hverdag for klimaets skyld. Der ser det altså ikke godt ud, når der bliver skabt et billede af en politiker, der ikke begrænser sig, når det kommer til at flyve eller køre i taxi,« siger Joachim B. Olsen.

Samtidig kommer sagen oven i en anden sag, som Alternativet ifølge Joachim B. Olsen heller ikke er sluppet heldigt fra, nemlig sagen om, hvad partiet egentlig mener om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

Partiet gik til valg på, at der skulle laves en vurdering, men få dage efter ændrede politisk leder Franciska Rosenkilde holdning – indtil hun et par dage efter ændrede mening igen.

I dag står det stadig uklart, hvad Alternativets endelige holdning om en advokatvurdering egentlig er. Det er ifølge politisk ordfører Torsten Gejl stadig et emne, partiet overvejer.

»Der er gået en måned siden valget, og Alternativet har allerede haft to shitstorme i medierne,« siger Joachim B. Olsen.

Alternativet fik 3,3 procent af stemmerne ved folketingsvalget og har nu seks mandater i Folketinget.