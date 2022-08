Lyt til artiklen

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at nok kommer Venstres boligudspil sent, men det rammer til gengæld meget godt i netop det vælgersegment, som Venstre skal ud og have fat i.

»Det er på en måde en slags Venstre-pendant til Arne-pensionen. Jeg tror det er godt set af Venstre,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Venstre har identificeret et ønske hos mange af vælgerne og vel og mærke et ønske, som rækker ind over midten. Cirka 70 procent af danskerne vil gerne eje egen bolig,« siger han.

Venstre har sparket valgkampen i gang med et boligudspil, der skal gøre det nemmere for danskerne at købe sig en ejerbolig. Blandt andet skal danskerne kunne oprette en særlig opsparingskonto, hvor pengene er øremærket til køb af bolig, og hvor man kan få skattefradrag på 20 procent op til 50.000 kroner om året.

Joachim B. Olsen Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Joachim B. Olsen Foto: Niels Ahlmann Olesen

Et par kan således udnytte ordningen maksimalt ved at indbetale 500.000 om året og få skattegevinst på 100.000 kroner.

Joachim B. Olsen forklarer, at ønsket om at eje en egen bolig ikke er en specielt ideologisk diskussion.

»Det er et bredt ønske hos danskerne, som for mange går ud over politik,« siger han.

Venstres Jakob Ellemann-Jensen har forklaret i Berlingske, at de danske kommuner skal sikres incitamenter, så der opføres 122.000 private boliger over de kommende 10 år.

Et måske noget luftigt tal.

»Det er svært at sige på stående fod om det er et realistisk tal. Der er også risiko for, at Venstres udspil blot vil øge efterspørgslen og så blot hæve boligpriserne yderligere,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men der er afgjort noget værdi for Venstre i diskussionen alene. Vælgerne går også meget op i selve intentionen, hvor den tekniske diskussion kan blive mindre vigtig,« siger han.

»Men udspillet kommer sent. I dag går valgkampen i gang for alvor og de andre partier vil komme med alverdens udspil, så derfor kan det drukne lidt,« siger Joachim B. Olsen.