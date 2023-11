Troels Lund Poulsen har rystet posen og sat sit nye ministerhold.

Ind fra Løvens Hule har han hentet iværksætterfænomenet Mia Wagner.

Politisk ordfører Morten Dahlin bliver ny minister for by- og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Stephanie Lose er ikke overraskende blevet udnævnt til økonomiminister, mens Troels Lund Poulsen bliver siddende i Forsvarsministeriet.

En ganske fornuftig rokade, hvor den lidt usynlige Louise Schack Elholm og ikke så slagkraftige Marie Bjerre er røget ud af regeringen, siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Men selvom rokaden er designet sådan, at Morten Dahlin nu skal tage kampen op med Inger Støjberg ude i landdistrikterne, og Mia Wagner skal appellere til de unge, liberale byvælgere, som Tommy Ahlers gjorde det før hende, har vi stadig til gode at se, at en ministerrokade løfter et parti i meningsmålinger,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Mig bekendt er ingen partier gået frem efter en ministerrokade.«

Troels Lund Poulsen var ifølge Joachim B. Olsen nærmest nødt til at blive siddende i Forsvarsministeriet.

»Internt i Venstre vurderede man, at det var med til at knække Jakob Ellemann-Jensens troværdighed, at han skiftede fra Forsvarsministeriet til Økonomiministeriet. Den post skulle Venstre ikke nyde noget af at skifte ud på igen. Derudover er Troels Lund Poulsen oprigtigt glad for det ministerium.«

Selvom Mia Wagner umiddelbart ligner et stærkt kort, er det ifølge Joachim B. Olsen ikke uproblematisk at trække hende ind udefra.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det kan skabe murren i krogene i folketingsgruppen,« siger Joachim B. Olsen.

Marie Bjerre, som er blevet fyret af Troels Lund Poulsen som digitaliseringsminister og minister for ligestilling til fordel for Mia Wagner, så da også alt andet end fornøjet ud, da nyheden om hendes afgang kom frem.

Samtidig betyder Morten Dahlins indtog på ministerholdet, at Venstre nu skal have en ny politisk ordfører.

»Et partis politiske ordfører er langt vigtigere for partiet end en lavere rangerende ministerpost. Og når man kigger ud over Venstres folketingsgruppe er det svært at finde en ny slagkraftig politisk ordfører,« siger Joachim B. Olsen.

Torsten Schack Pedersen er blevet udnævnt til politisk ordfører.

