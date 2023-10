Det er et slag i ansigtet på statsminister Mette Frederiksen og hele Socialdemokratiets top, at Højesteret har besluttet, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen i sine væsentlige dele skal køre for åbne døre.

Det forklarer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Højesterets beslutning er et kæmpemæssigt politisk nederlag for både Mette Frederiksen og flere andre socialdemokratiske politikere, der var ministre i den tidligere regering,« siger Joachim B. Olsen.

»Den tidligere rent socialdemokratiske regering investerede enormt meget politisk kapital i at føre denne sag for lukkede døre og i at få ophævet Claus Hjort Frederiksens immunitet. Når det så går, som det går, så er det et kæmpe nederlag,« siger han og fortsætter:

»Dengang blev regeringen også kritiseret for, at hele sagen mod Claus Hjort virkede politisk. Højesteret siger også nu, at det ikke kan udelukkes, at sagen har politiske motiver, og derfor har sagen væsentlig offentlig interesse.«

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for at have offentliggjort statshemmeligheder ved flere lejligheder, blandt andet i et interview i TV2s program 'Lippert'.

Her omtalte Claus Hjort Frederiksen et særligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA, hvor man lyttede på kablerne for at opsnappe oplysninger.

Kabelsamarbejdet var dog beskrevet talrige gange før i danske medier og afsløret af den tidligere amerikanske efterretningsagent Edward Snowden.

Det er dog ikke det samme som, at sagens indhold beskrives offentligt af en tidligere forsvarsminister, som grundet sin stilling netop besidder konkret viden om de dybt fortrolige oplysninger.

»Udviklingen i dag får netop Mette Frederiksen, men også resten af den tidligere socialdemokratiske regering til at ose af magtfuldkommenhed, fordi man trak Claus Hjort Frederiksen gennem det her. Det var jo også en politisk beslutning at føre sagen. Nu ender det måske med, at sagen slet ikke kommer for retten,« siger Joachim B. Olsen.

Claus Hjort Frederiksens sag skal i sin væsentlighed føres for åbne døre. Foto: Anthon Unger Vis mere Claus Hjort Frederiksens sag skal i sin væsentlighed føres for åbne døre. Foto: Anthon Unger

Venstre var som bekendt i opposition i den forrige regeringsperiode og var vrede over, at Claus Hjort Frederiksen skulle trækkes gennem en retssag.

Alligevel spår Joachim B. Olsen, at dagens udmelding fra Højesteret ikke skaber splid i den nuværende SVM-regering.

»Nej, Socialdemokratiet og Venstre bliver ikke uvenner her. Men det er en totalt forpasset mulighed for Venstre,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Venstre kørte jo på med magtfuldkommenhed under den rent socialdemokratiske regering. Nu kan de ikke bruge det til noget, fordi man ikke kritiserer en regeringspartner. Nu står de der og må have svært ved at finde ud af, hvad de skal sige,« siger Joachim B. Olsen.

Sagen mod Lars Findsen starter 28. november og sagen mod Claus Hjort Frederiksen starter 30. november.