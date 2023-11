Rygterne svirrer i korridorerne på Christiansborg. Også blandt kilder, der er meget tæt på den absolutte regeringstop.

Og alt peger mod, at der kommer en ministerrokade i denne uge.

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Mine kilder er ikke i tvivl. Der kommer en rokade i denne uge,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Meget tyder på, at der bliver tale om en lille rokade, der kun involverer to-tre Venstre-ministre.

»Troels Lund Poulsen talte meget om Forsvaret ved sin landsmødetale i weekenden. Så mit bedste bud er, at han bliver som forsvarsminister. I dag er han også økonomiminister, og den post kunne meget vel gå til Stephanie Lose,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»En anden mulighed er, at indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde rykker over i økonomiministeriet, og at Stephanie Lose tager Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er jo et område, som hun kender særdeles godt fra sin tid som regionrådsformand i Region Syddanmark.«

Der er dog også ifølge Joachim B. Olsen en spinkel mulighed for, at rokaden bliver større.

Han har i hvert sporet en vis nervøsitet de seneste dage blandt mindre kendte Venstre-ministre, som ikke er slået igennem i befolkningen.

Men mest sandsynlig er en lille rokade med Venstre-ministre nu, og så en større regeringsrokade henover sommeren, der ifølge Joachim B. Olsen skal markere en ny startet for SVM-regeringen, som er kommet historisk dårligt fra start målt på vælgeropbakning.

Lyt til B.T.s podcast 'Slottet & Sumpen' her: