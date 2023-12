En sygemelding sætter midlertidigt punktum i 'en historisk dårlig start' for Venstres nye håb, mener politisk kommentator hos B.T. Joachim B. Olsen.

Serieinvestor og iværksætter Mia Wagner, der torsdag i sidste uge blev udpeget som digitaliserings- og ligestillingsminister for Venstre, er fredag eftermiddag gået på sygeorlov.

Det gør hun, efter hun torsdag fik et 'alvorligt ildebefindende' og besvimede i sit eget hjem, oplyser hun selv i et opslag på Instagram.

Ministerposten markerede Wagners debut i dansk politik, hvor hun i første omgang nåede at være i blot otte dage.

Wagner selv oplyser for sine følgere på Instagram, at hun for fem år siden fik en pacemaker indopereret, fordi hun har hjerteproblemer og før har besvimet.

»Noget tyder nu på, at kroppen ikke vil, og derfor bliver jeg nu undersøgt og er i gode hænder – både blandt de rette fagpersoner og omgivet af mine allernærmeste,« skriver hun.

B.T.s politiske kommentator siger, at »det selvfølgelig er helt forståeligt, at hun melder sig syg, når hun har fået det ildebefindende.«

»Alligevel er dette endnu en uheldig episode i det, der generelt kan kaldes en historisk dårlig start på en politisk karriere,« siger Joachim B. Olsen.

Allerede samme dag, som Wagner blev udpeget til minister, blev hun konfronteret med, at hun tidligere har talt varmt om kønskvoter i erhvervslivet – noget, som Venstre er imod. Siden har oppositionen forsøgt at få svar på, om hun stadig går ind for kønskvoter.

Samtidig har der været kritik af hendes måde at overtage ministeriet fra forhenværende minister, Marie Bjerre (V), på, siger han og konkluderer, at hun endnu ikke har leveret det, som Venstre havde håbet.

»Venstres formand, Troels Lund Poulsen, håbede, at Wagner kunne blive den nye Tommy Ahlers – succeshistorien om iværksætteren, der blev politiker. Det har endnu ikke materialiseret sig, og gør det ikke det på et tidspunkt, falder det tilbage på ham, fordi han har hentet hende ind.«

Det kan ramme Venstre hårdt, siger han.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, erklærer sig enig og understreger, at det er »upassende« at spekulere i, om hun kan stå distancen.

»Men uanset hvor upassende, det fremstår, er det selvfølgelig sået et gran af usikkerhed i rigtig manges bevidsthed efter denne begivenhed i dag. Kan hun klare opgaven i regeringen?«

Medmindre det blot er et helt normalt ildebefindende, rokker det ved tilliden til, om hun er driftsikker, siger han.

»Hun er hyret ind som en minister, der skulle appellere til nogle nye vælgere. Hun er på mange måder tænkt som en, der skulle tilføre Venstre ny dynamik og noget, der kunne appellere til kvinder og byvælgere.«

Han gentager Joachim B. Olsens pointe om, at hun ikke har fået en god start.

»Dette er bare med til at forstærke det indtryk.«

Wagner har bedt pressen om ro til hende og familien.

»Jeg vender tilbage med nyt, når jeg er klar til det,« skriver hun på Instagram.