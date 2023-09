For bare få måneder siden var det noget helt andet, der fyldte for både hende selv og partiet.

I løbet af foråret og sommeren kørte spekulationerne om, hvorvidt Mette Frederiksen var på vej til at blive NATO-generalsekretær på højtryk. Det satte gang i både uro og et internt magtspil i Socialdemokratiet.

Det kom oveni et forår, hvor SVM-regeringen kom historisk dårligt fra start blandt vælgerne efter balladen om afskaffelsen af store bededag, hvor Socialdemokratiet fik hård kritik fra vennerne i fagbevægelsen.

Men alt det er – i det store hele – glemt nu.

I weekenden mødes Socialdemokratiet traditionen tro til årsmøde i Aalborg.

Og ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vil Mette Frederiksen dukke op til mødet med sit bagland med fuldkommen ro i maven.

»Overordnet set går det ganske udmærket for Socialdemokratiet. Målingerne er fornuftige, og de ligger ikke ret langt fra valgresultatet. Og så har de ikke mindst lige fået det store valgløfte om højere løn til nogle offentligt ansatte ud over rampen,« siger Joachim B. Olsen.

For på trods af de seneste ugers mange historier om kritiske borgmestre, der anklager Mette Frederiksen og regeringen for at prioritere skattelettelser over velfærd, er det ikke noget, der for alvor gør ondt.

»Det gør det ikke, fordi det er en meget forudsigelig kritik. Altså, hvem har sidst hørt kommunerne sige, at de har penge nok? Det er forventeligt, at den kritik ville komme,« siger Joachim B. Olsen.

Statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde i valgkampen i 2022, hvor Socialdemokratiet foreslog højere løn til grupper af offentligt ansatte. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde i valgkampen i 2022, hvor Socialdemokratiet foreslog højere løn til grupper af offentligt ansatte. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og så er det bestemt ikke dårligt timet af Socialdemokratiet, at man har fået lanceret valgkampens store slagnummer om højere løn til visse grupper af offentligt ansatte i ugen op til årsmødet i Aalborg.

»Socialdemokraterne lægger det ind i samme fortælling som Arne-pensionen – noget, som mange sagde var bluff og umuligt. Mette Frederiksen kan gå på talerstolen med selvtillid og sige, at hun og Socialdemokratiet leverer. Ingen kan beskylde hende for løftebrud,« siger Joachim B. Olsen.

Overordnet er der altså tale om et Socialdemokratiet, der lige nu - på trods af SVM-regeringens manglende popularitet - står stærkt, og hvor det er svært at pege på de helt store trusler i farvandet forude.

Skulle man spejde efter en lille trussel fjernt ude i horisonten for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er det, at hendes muligheder for på lidt længere sigt at gå tilbage og danne en regering på baggrund af mandaterne fra de røde partier i Folketinget begynder at se dårligere ud.

»Først er der balladen i Alternativet som en ting, så er den anden at Enhedslisten har fået en ny frontfigur, der vil køre en hårdere linje. Og så har ikke mindst Martin Lidegaard fra De Radikale givet signaler om, at han kan pege på en blå statsministerkandidat en dag. Det ser mere usikkert ud,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger på, at der snarere begynder at tegne sig et billede af en rød blok, der bliver stadig mere kaotisk, og som det kan være svært at basere en regering på.

»Det er ikke længere meningsfuldt at tale om, at der skulle være så meget kaos i blå blok, efter at Nye Borgerlige har meldt ud, at deres krav ikke er ultimative, og DF har skiftet linje,« siger Joachim B. Olsen.

