Statsministerens meget omtalte departementschef, Barbara Bertelsen, får en advarsel for sin rolle i minksagen.

Det står klart, efter der onsdag eftermiddag landede en afgørelse om, hvad der skal ske med de ti embedsmænd, der ifølge Minkkommissionen kunne rejses sager imod.

De største konsekvenser får sagen for fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard, der er blevet fritaget for tjeneste, mens der er blevet indledt en disciplinærsag mod rigspolitichef Thorkild Fogde.

Også han er blevet fritaget for tjeneste.

»Man kan nok ikke tolke det anderledes end, at de er færdige nu. Der skal selvfølgelig være en proces mod dem nu, men det er sjældent, man kommer tilbage fra den slags,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Han vurderer, at regeringen vil bruge afgørelserne i sagerne mod de ti embedsmænd til at imødegå den hårde kritik af regeringen, der har været siden Minkkomissions beretning landede 30. juni.

»Nu kan regeringen gå ud og sige, at minksagen har haft konsekvenser for centrale embedsfolk. Med det sagt, så tror jeg bestemt ikke, det her er noget, der kommer til at lægge en dæmper på den voldsomme kritik, der har været af både Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen i det her forløb,« siger Joachim B. Olsen.

Barbara Bertelsen fra Statsministeriet ankommer til Retten på Frederiksberg fredag den 1. april 2022.Minkkommissionen holder genafhøringer, da den skal afdække omstændighederne i forbindelse med aflivningen af minkene under coronapandemien.

For selvom Barbara Bertelsen fik hård kritik i Minkkommissionens beretning, og nu har fået en advarsel, kan hun altså fortsat være departementschef i Statsministeriet.

»Det, der står tilbage efter det her, er, at det er kan være meget svært for mange at forstå, hvordan Barbara Bertelsen slipper med en advarsel, når hun har fået så hård kritik for sin rolle i minksagen,« siger Joachim B. Olsen.

Han hæfter sig ved, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurderer, at sagen ikke skal have mere alvorlige konsekvenser for Barbara Bertelsen, fordi hun ikke vidste, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, da regeringen traf den omfattende beslutning tilbage i november 2020.

»Samtidig bliver hun af Minkommissionen hårdt kritiseret for ikke at have spurgt til, om der var lovhjemmel. Men fordi hun ikke spørger ind, og derfor ikke ved det, så siger Medarbejder – og Kompetencestyrelsen nu, at hun skal slippe med en advarsel,« siger Joachim B. Olsen og forsætter:

»Det er sådan et 'catch 22'. Hun passer ikke sit arbejde, hun spørger ikke ind. Derfor ved hun ikke, at der er et problem. Fordi hun ikke spørger ind – dermed passer sit arbejde – mener man nu, at hun ikke skal have en advarsel. Det tror jeg godt nok, mange vil have svært ved at forstå logikken i,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Statsminister Mette Frederiksen udtalte onsdag eftermiddag, at hun fortsat har tillid til Barbara Bertelsen, og at hun derfor nu betragter sagen som afsluttet.

Det kommer dog næppe til at ændre på, at minksagen formentlig kommer til at blive en væsentlig del af den valgkamp, der kan være lige på trapperne.

»Mette Frederiksen står måske en smule bedre, end hun gjorde i går. Nu kan hun gå ud og sige, at sagen har haft konsekvenser, og at man har taget Minkkommissionens kritik alvorligt,« siger Joachim B. Olsen.

Om Mette Frederiksen så får held med at kommunikere dét budskab til tvivlende vælgere, er mere tvivlsomt.

»Der er nok en del derude, der har svært ved at købe den. Minksagen har skadet Mette Frederiksens troværdighed. Det har hun haft svært ved at rette op på. Det her ligner et forsøg på at få lukket ned og vasket hænder inden en valgkamp,« siger Joachim B. Olsen.