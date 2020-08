Tidligere folketingsmedlem Joachim B. Olsen melder sig ud af Liberal Alliance for at blive politisk kommentator på Ekstra Bladet. Det skriver Ekstra Bladet.

Joachim B. Olsen blev ikke genvalgt for Liberal Alliance ved seneste folketingsvalg. Han har dog fortsat haft tilknytning til partiet, som han har arbejdet for som politisk konsulent.

Men nu skal den tidligere LA-profil altså i stedet være politisk kommentator for Ekstra Bladet. Og med jobbet melder han sig ud af partiet.

»Ekstra Bladet er en institution i den danske medieverden. En avis, som altid er i opposition til magthaverne. Det glæder jeg mig utrolig meget til at blive en del af,« siger Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet.

Joachim B. Olsen var en af mange LA-profiler, som røg ud af Folketinget ved folketingsvalget 5. juni 2019. Han havde siddet i Folketinget siden 2011 og frem til valget.

I november blev han ansat som politisk konsulent på fuld tid i partiets politisk-økonomiske sekretariat.

I forbindelse med ansættelsen som konsulent var Joachim B. Olsen ikke afvisende over for at forsøge at gøre comeback i Folketinget.

Men nu bliver det altså hos Ekstra Bladet, at han kommer til at gøre karriere.

»Jeg vil bestræbe mig på at levere analyser, som er skarpe og saglige. Hvorfor gør politikerne, som de gør? Er der en god forklaring? Eller er der tale om spin og udenomssnak?«

»Og nej, de blå partier bliver ikke skånet,« siger han til Ekstra Bladet.

/ritzau/

