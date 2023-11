Onsdag kom det frem, at anklagemyndigheden dropper sagerne mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og en 63-årig tidligere PET-ansat.

En beslutning, der ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er en decideret ydmygelse. Især for en række prominente personer.

»Når man vælger at rejse sager mod en tidligere forsvarsminister og en tidligere FE-chef, skal man være fuldstændig sikker på, at de holder. Både indholdsmæssigt – og, at man kan komme til at føre dem,« siger Joachim B. Olsen.

Anklagemyndigheden har droppet sagerne, efter Højesteret i sidste uge kom med en afgørelse om, at sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen skulle foregå for delvist åbne døre:

»Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det af hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed for straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Dermed kan sagerne om videregivelse af fortrolige oplysninger ikke gennemføres,« oplyste anklagemyndigheden i den forbindelse.

At sagerne nu droppes på baggrund af, at dørene ikke holdes helt lukkede, mener den politiske kommentator er svagt og uigennemtænkt.

»Argumentet om lukkede døre skal kunne stå test i Højesteret, og det har det ikke kunnet. Det er en ydmygelse. Det er pinligt. Især for de justitsministre (Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard, red.), der har siddet med sagen, og ikke mindst for Mette Frederiksen og Barbara Berthelsen,« lyder dommen fra Joachim B. Olsen.

Han tilføjer desuden, at dét, at sagerne nu bliver droppet, kan pege mod politisk forfølgelse af den tidligere forsvarsminister.

»Man forsøgte at ophæve Claus Hjorts immunitet, og det lykkedes ikke. Man har immunitet af en årsag. Netop for, at en regering ikke kommer ud i en politisk forfølgelse af politiske modstandere. I Hjorts tilfælde siger Højesteret, at man ikke kan afvise, at sagen havde politisk karakter,« lyder det.

Selvom Joachim B. Olsen ikke er i tvivl om, hvem der er taberne i denne sag, understreger han også, at der er to helt klare vindere.

»Claus Hjort og Lars Findsen har totalt vundet. De er blevet trukket igennem et helvede, og man har fuldstændig fejlvurderet, om de her sager kunne føres. Det er en skandale. Både for anklagemyndigheden og den tidligere regering. Det er pinligt,« siger han.

I forbindelse med de droppede sager, er det således også kommet frem, at der nu vil komme en større undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Det synes jeg faktisk også er en lille sejr for Venstre. De har stået hårdt på, at sagen skulle undersøges til fulde. Nu kommer den så, og det er en sejr for både oppositionen, men også for Venstre.«

