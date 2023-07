I fremtiden er det ikke blot pensionen, danskerne skal spare op til.

Også ældrepleje skal danskerne fremover selv sætte penge af til.

I et interview med Jyllands-Posten mandag foreslår Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, at der skal laves en ordning, hvor danskerne skal spare op til ældrepleje på linje med pension.

Ifølge Rabjerg Madsen er egenopsparing til fremtidens ældrepleje et »nødvendigt forslag«, fordi statskassen ikke vil kunne følge med, i takt med at der bliver flere ældre og færre til at betale.

Christian Rabjerg Madsen siger selv, at hans forslag står for egen regning, og at det ikke repræsenterer hverken regeringen eller Socialdemokratiets holdning.

Den forklaring giver B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen dog ikke meget for.

»Det er meget usandsynligt, at en politisk ordfører skriver en kronik og giver et stort interview om centralt politisk emne som det her uden at det er clearet med Statsministeriet,« siger han.

Christians Rabjerg Madsens forslag om, at danskerne i fremtiden skal finansiere en del af udgifterne til ældrepleje selv flugter da også med tidligere meldinger fra de to andre partier i regeringen.

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) melder med sit bud ind i debatten om fremtidens ældrepleje. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Både Venstre og i særlig grad Moderaterne har allerede luftet lignende tanker før. Når du har både S og V, der er med på det her, så kommer det til at ske på et tidspunkt,« siger Joachim B . Olsen.

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede mandag forslaget på vej ind til et ministermøde i Bruxelles.

»Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan lægge til grund, at det én til én bliver, som det plejer at være. Men det betyder ikke, at vi skal over til en helt anden samfundsmodel. Det skal vi ikke. Men vi står over for kæmpestore udfordringer, og det bliver vi nødt til at forholde os til," sagde hun ifølge Ritzau.

SVM-regeringen er fortsat upopulær i meningsmålingerne.

Selvom forslaget næppe er en stor folkelig vindersag, der kan få vendt skuden i forhold til vælgerne, er det dog formentlig et forslag, som en del danskere vil kunne se en nødvendighed i, vurder Joachim B. Olsen.

»Jeg tror ikke, det her er en tabersag i forhold til vælgerne, for der virker til at være en enighed om, at der skal gøres noget for alvor ved ældreplejen. Det kommer virkelig an på, hvilken model, regeringspartierne ender med at blive enige om,« siger Joachim B. Olsen.

Derimod er der ifølge den politiske kommentator mindre enighed om forslaget internt i Socialdemokratiet.

Blandt andet har justitsminister Peter Hummelgaard tidligere udtalt til Avisen Danmark, at han ikke mener, at løsningen på problemerne i ældreplejen skal findes med private alternativer.

»Det er også derfor, S vælger at sende den politiske ordfører ud med det her forslag først som en prøveballon. Hvis det er noget, der bliver alt for upopulært i det Socialdemokratiske bagland, kan man lettere lægge lidt afstand til det,« siger Joachim B. Olsen.

Forslaget har allerede fået en hård modtagelse fra både blå og røde oppositionspartier i Folketinget.