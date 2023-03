Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Løkke Rasmussen har lige nu meget, meget travlt som udenrigsminister.

Han og SVM-regeringen er nærmest i døgndrift optagede med at håndtere indenrigs- og udenrigspolitiske kriser.



Derfor er det, ifølge udenrigsministeren selv, både perspektivløst og pinligt, at journalister lige nu på daglig basis forsøger at afkræve ham svar på en række spørgsmål om Løkkes skandaleombruste kulturordfører, Jon Stephensen.

»Bruger du den her lejlighed til at stille det her spørgsmål? Det er perspektivløst og pinligt for dansk presse,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen, da B.T. onsdag morgen i Finansministeriet igen forsøgte at få ham til at svare på et spørgsmål om Jon Stephensen, der blandt andet er blevet beskyldt for at have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør på Aveny-T.



»Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. Come on,« lød det fra Løkke efter en formaning om, at der lige nu er langt vigtigere ting i verden at beskæftige sig med end den bunke af møgsager, der hober sig op omkring Stephensen.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er bestemt ikke imponeret over den tidligere statsministers håndtering af Stephensen-sagen indtil videre.

»Løkke begynder at ligne komiske Ali. Det gør han især nu, hvor den her meget omtalte lydfil er ude i fuld længde. Dokumentationen er så belastende, at det er mærkeligt, at Løkke ikke vil forholde sig til den,« siger Joachim B. Olsen.

Komiske Ali refererer til den tidligere irakiske informationsminister Mohammed Saeed al-Sahhaf, der under Irakkrigen i 2003 på tv stædigt fastholdt, at hovedstaden Bagdad ikke var ved at falde, selv om de amerikanske kampvogne var kørt ind i byen.

Hverken Lars Løkke Rasmussen eller Jon Stephensen selv har – på trods af gentagne spørgsmål – villet forholde sig til, om de mener, lydfilen er ægte eller ej.

»I starten kunne man måske forstå det, men nu begynder det bare at blive meget underligt, at de slet ikke vil forholde sig til, om den er ægte eller ej. Det virker bare komisk, når man hører Jon Stephensen diktere sin egen mail og den slags på filen,« siger Joachim B. Olsen.

Både Jon Stephensen selv og Løkke har henvist til, at der skal køre en sag ved domstolene, og at de derfor ikke vil svare på, om filen er ægte. Er det et argument, de er sluppet afsted med indtil nu?

»Nej. Det er nu engang bare komisk, der er så klokkeklare indikationer på, at det er Jon Stephensens stemme på den lydoptagelse. Alle mennesker i det her land, kan jo høre, at det er ham. Så bliver det altså for komisk, når de bliver ved med at henvise til et civilt søgsmål, som Jon Stephensen kan droppe når som helst,« siger Joachim B. Olsen.

Ligner Løkkes tilgang i dag, med at kalde journalisters spørgsmål om sagen for latterlige med henvisning til, at der er langt vigtigere ting såsom krigen i Ukraine at spørge til, som en bevidst strategi fra hans side?

»Det kan da godt være, at der er nogen, der synes, det lyder klogt og godt, når Løkke siger dét. Det ændrer bare ikke på, at det jo ikke går, at regeringen, hver eneste gang, man har en dårlig sag, bare henviser til, at der er krig i Ukraine. Det der med at skyde skylden på pressen går altså ikke i længden,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at det snart er nødvendigt, at Løkke får taget tyret ved hornene, for sagen går ikke over af sig selv.

»Løkke kan jo ikke stå sådan her, som han gør i dag, ret mange gange. Hvis han synes, det er vigtigt at tale om Ukraine, hvilket det selvfølgelig er, så er han nødt til at se i øjnene, at den her sag om Jon Stephensen skygger for det.«