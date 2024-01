Med skiftet fra Nye Borgerlige til Liberal Alliance har Pernille Vermund accepteret en udstrakt hånd fra formand Alex Vanopslagh.

Men selv om Pernille Vermund er en stor profil, tror B.T. politiske kommentator Joachim B. Olsen, som selv har en fortid i Liberal Alliance, ikke, at partiet kommer til at gå frem i meningsmålingerne på grund af skiftet.

»Jeg tror snarere, at mange af de vælgere, som nu vil forlade Nye Borgerlige, kommer til at blive samlet op af Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, fordi de fører en stram udlændingepolitik,« siger Joachim B. Olsen.

»Og de vil gå frem på, at der er sket en udvikling i Nye Borgerlige,« tilføjer han.

Joachim B. Olsen kalder skiftet til Liberal Alliance for 'meget naturligt', men han forventer samtidig, at der vil være folk i Liberal Alliances bagland, som spørger, hvad det nu er for noget.

Samtidig peger Joachim B. Olsen på, at Pernille Vermund står over for to store udfordringer efter sit skifte.

»Den ene er, at hun i årevis har været vant til at være frontfigur. Det er hårdt, men det er også spændende for en politiker,« siger Joachim B. Olsen.

»Nu skal hun ind og være backbencher, altså menigt folketingsmedlem, for jeg tvivler på, at hun vil starte med at få et stort ordførerskab. Det bliver spændende at se, hvordan hun klarer at sidde i baggrunden og indgå i gruppen,« forklarer han.

Den anden store udfordring, peger Joachim B. Olsen på, er Pernille Vermunds tidligere forklaringer.

»Der eksisterer en citatbrønd, som hun vil blive konfronteret med. Hun har eksempelvis tidligere brandet sig selv som en, der ikke skulle være politiker for evigt,« pointerer han.

»Nu skal hun ud og svare på nogle spørgsmål og forklare, hvorfor hun har ændret holdning til nogle ting. Det kan hun også godt,« mener Joachim B. Olsen.

Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast 'Slottet og Sumpen'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast 'Slottet og Sumpen'. Foto: Bax Lindhardt

Joachim B. Olsen konstaterer således, at Pernille Vermund har været på en politisk rejse siden sin begyndelse som frontfigur hos Nye Borgerlige.

»Hun har været på den samme slags rejse som det parti, hun nu kommer til. De er gået fra Anders Samuelsens ultimative krav til Alex Vanopslaghs søgen efter mere indflydelse,« siger han.

»Pernille Vermund er også for længst gået væk fra ultimative krav; eksempelvis skulle hun have mere eller mindre alt igennem på udlændingeområdet for at ville pege på en blå regering.«

»Nu vil hun gerne have mere indflydelse og være med i aftaler. Ligesom Liberal Alliance,« konstaterer Joachim B. Olsen.

Pernille Vermund meddelte i torsdags, at hun forlod Nye Borgerlige og indstillede til, at partiet blev opløst.