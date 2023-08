B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, står tilbage med et stort spørgsmål, efter statsminister Mette Frederiksen søndag aften er stillet op til et længere interview på TV 2.

»Det bliver sagt, at det er en ambitiøs regering, og der skal gøres noget ved flere stor og vigtige udfordringer,« siger han og tilføjer:

»Men der mangler simpelthen nogle løsninger fra Mette Frederiksen.«

Eksempelvis fortæller Mette Frederiksen i interviewet, at en stor udfordring her i Danmark er, at der mangler hænder til at udføre arbejdet.

»Mette Frederiksen har nogen hellige køer, hun ikke vil røre ved,« siger B.T.s politiske kommentator.

Hun nævner eksempelvis, hvordan en mand sidst i firserne må blive liggende i sin seng, fordi der mangler sundhedshjælpere til at tage sig af ham.

»Mette Frederiksen vil meget gerne give det billede, at det er en meget ambitiøs regering, der er lige nu. Men det er faktisk en af de mest uambitiøse regeringer, der har været, selvom det er en flertalsregering,« siger han.

Joachim B. Olsen mener, at Mette Frederiksen har muligheder for at finde løsninger til at få flere i arbejde.

Men dem vil hun ikke bruge, påpeger han.

'Vil ikke røre hellige køer'

»Mette Frederiksen har nogen hellige køer, hun ikke vil røre ved. Det gælder både regulering af tiden med dagpenge og så skattelettelser, der kunne motivere flere til at arbejde,« mener Joachim B. Olsen.

Til gengæld mener Joachim B. Olsen, at det godt for Mette Frederiksen endeligt at få slået klart fast, at hun ikke vil være generalsekretær i Nato.

Både i interviewet med TV 2 og i et længere interview med Berlingske har hun her i weekenden sagt, at hun hverken i forsommeren, hvor det var det helt store samtaleemne, eller fremover vil droppe statsministerposten for Nato-jobbet.

Eller andre job i udlandet for den sags skyld.

»Det er sent, at det først kommer nu, at hun klart ville sige nej til at være generalsekretær i Nato. Men det er vigtigt at få det slået fast for at få stoppet den debat og snakken i krogene hos Socialdemokratiet,« siger Joachim B. Olsen.

Næste skridt fra statsminister Mette Frederiksen er, at hun i september vil tage på en bustur med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Her skal journalisten Anders Breinholt som ordstyrer, når der skal være møder med folk forskellige steder i landet.

