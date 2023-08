»Det er ikke videre troværdigt, hun kommer med den melding nu.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Berlingske garanterer, at hun ikke er – eller har været – på vej til at forlade dansk politik.

Det siger hun i forbindelse med forsommerens spekulationer om, hvorvidt hun var på vej til at forlade posten som statsminister til fordel for et job som generalsekretær i Nato.

»Nej, jeg var ikke ved at forlade dansk politik. Og det har jeg heller ikke nogen planer om. Det, jeg kan sige, er, at hvis jeg skulle blive spurgt, vil svaret være nej,« siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Statsminister Mette Frederiksen slår nu fast, at hun vil sige nej til job som generalsekretær i Nato. Og det samme ville hun havde gjort i forsommeren, hvor debatten kørte for fuld blus. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen slår nu fast, at hun vil sige nej til job som generalsekretær i Nato. Og det samme ville hun havde gjort i forsommeren, hvor debatten kørte for fuld blus. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Adspurgt om hun også er statsminister og formand for Socialdemokratiet ved næste valg, siger hun »ja« – hvis der fortsat er tillid til hende i regeringen og i partiet.

Joachim B. Olsen mener, at den melding er ret nem at komme med nu, når hun slet ikke blev tilbudt posten som generalsekretær i Nato.

Som bekendt endte hele debatten i forsommeren med, at Jens Stoltenberg fortsætter på posten et år mere.

»Det er jo ret nemt at sige, at man ville have sagt nej til posten som generalsekretær i Nato i forsommeren, når man slet ikke fik den tilbudt,« siger Joachim B. Olsen.

Han vurderer, at Mette Frederiksen har følt sig nødsaget til at få uroen om fremtiden som statsminister og S-formand til at forsvinde.

»Mette Frederiksen har vurderet, at der er et behov for at få lukket alle diskussioner om, hvorvidt hun hellere vil have et andet job i udlandet end være statsminister. Hun så i forsommeren, hvordan det gav uro i Socialdemokratiet og satte gang i snakken hos kaffeklubberne,« siger han.

I interviewet med Berlingske deltager også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Sammen med Mette Frederiksen skal de tre partibosser til september deltage i en fire dage lang bustur til forskellige steder af landet, hvor de med Anders Breinholt som vært skal møde danskerne.

Joachim B. Olsen slår fast, at SVM-regeringen har haft historisk ringe start, og med en sommeroffensiv forsøger de at vise danskerne, hvor stærkt og vigtigt det er med midterregering.

»Nu laver de den her sommeroffensiv sammen for at vise danskerne, at de partiledere står sammen om en stærk midterregering,« siger Joachim B. Olsen.

Hør B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen':