Tirsdag holder forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) et pressemøde, der kan få stor betydning for hans kommende tid som leder af Venstre.

Det vurderer politisk kommentator Joachim B. Olsen, efter ministeren mandag har inviteret flere forsvars- og finansordførere til orientering om sin kontroversielle våbensag.

»Det er endnu en møgsag at forholde sig til for Venstre, og Ellemann skal bevise, at han kan håndtere den,« siger Joachim B. Olsen om sagen, der har fået flere partier til at beskylde ministeren for at vildlede Folketinget.

Ellemann-Jensen fik i januar Folketingets Finansudvalg til – i løbet af få timer – at hastebehandle et indkøb af israelske våben for 1,7 milliarder kroner, men senere kunne Altinget fortælle, at tilbuddet først udløb i udgangen af juni.

Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Tirsdag vil ministeren fremlægge en redegørelse om sagen, som hans eget ministerium har udarbejdet – og efter en periode med løftebrud, et dårligt folketingsvalg og en langvarig stress-sygemelding er det nu, han skal præstere, siger Joachim B. Olsen.

»I morgen begynder det for Ellemann. Han har været sygemeldt med stress i måneder, og selvom han er blevet mødt med forståelse, er der tvivl om, hvor vidt han er den rette leder for Venstre. Derfor er hans optræden i den første tid vigtig – han skal vise, at han kan vende skuden for partiet, og at han har styr på tingene. Han skal komme godt fra start.«

Isoleret set betyder våbensagen ikke meget for vælgerne – mange ved nok ikke helt, hvad den egentlig går ud på, siger Joachim B. Olsen.

»Men det er mere støj, og det bidrager til et helhedsindtryk af kaos i partiet, som vælgerne husker. Så på den måde betyder sagen noget.«

Det skal man lægge mærke til under mødet

Det første, man skal vide om tirsdagens redegørelse, er, at den er udarbejdet af Ellemann-Jensens eget ministerium, forklarer Joachim B. Olsen.

»Det er et ministerium, der undersøger sig selv. Det betyder ikke, at den er manipulerende, og jeg vil ikke sige, at man ikke kan have tillid til ministeriets undersøgelse. Men et ministeriums interesse er at beskytte sin minister.«

»Man skal tage det hele med et gran salt.«

Joachim B. Olsen siger, man skal bide mærke i, hvad Ellemann-Jensen siger, at han selv har vidst.

»Han er anklaget for at have vildledt Folketinget med forkerte informationer. Spørgsmålet er, om han har viderebragt informationer, som han har fået fra sit embedsværk, eller om han direkte har løjet. Der er stor forskel på de to ting. Det ene bliver man straffet for – det andet gør man ikke.«

»Jeg hælder mest til, at han har videregivet information, som han har fået,« siger Joachim B. Olsen.

Det er også den forklaring, han forventer, at Ellemann-Jensen kommer med på tirsdagens pressemøde.

»Mit bud vil være, at han beklager, at han har givet Folketinget den opfattelse, at der var tidspres, men at det var den information, han havde fået. Det viste sig ikke at være korrekt, og derfor vil han stramme op og bede embedsværket om det samme. «

Hvor de forkerte oplysninger rent faktisk kom fra, tror Joachim B. Olsen ikke, vi får svar på i morgen.

»Det finder vi nok aldrig ud af.«

Orienteringen for forsvars- og finansordførerne fra partierne bag forsvarsforliget bliver holdt klokken 13.30, og umiddelbart efter vil der være pressemøde, hvor journalister kan stille spørgsmål.