Socialdemokratiets mangeårige folketingsmedlem og tidligere minister Mette Gjerskjov er død.

Hun blev 56 år.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen har tidligere siddet i Folketinget sammen med Gjerskov, og ifølge ham er det en helt særlig type socialdemokratisk politiker, der er gået bort.

»Hun var en politiker, der altid havde sine meningers mod, og som turde at stå ved det, hun troede på politisk – også når det ikke var populært hos partitoppen. Hun var aldrig en ligegyldig,« siger han.

Mette Gjerskov har siddet i Folketinget siden 2005, hvor hun blandt andet har været minister, og hun er en politiker, der har sat sine aftryk på dansk politik, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Mette Gjerskov gik blandt andet tilbage i 2018 imod partilinjen på spørgsmålet om et burka- og niqabforbud, hvilket endte med at koste hende posten som udviklingsordfører i Socialdemokratiet.

»Jeg tror, at danskerne har brug for at høre, hvad deres politikere mener. At vi siger det klart, når noget er hjerteblod – når det går helt tæt på vores grundholdning. Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning,« skrev hun dengang på Twitter om sit valg.

Joachim B. Olsen arbejdede ikke tæt sammen med Mette Gjerskov i Folketinget, men han husker hende som en meget imødekommende og åben person, der var god til at skabe sammenhold i en gruppe.

»Hun var sådan én, der tog sig tid til at tage godt imod nye politikere, og spørge til, hvordan det gik. Lige så markant og højrøstet, hun kunne være, lige så nærværende omsorgsfuld var hun i mere private sammenhænge,« siger Joachim B. Olsen.

Mette Gjerskov skrev på Facebook i februar, at hun havde smerter som følge af nervebetændelse.

»Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år – det var derfor, jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse.«

Socialdemokraten var også sygemeldt fra Folketinget september 2021 til maj 2022.

Hun blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i 2011 og sad på posten i knap to år.

Hun var uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og senere blev hun ansat som embedsmand i Fødevareministeriet.

Ved folketingsvalget i november sidste år opnåede Mette Gjerskov 5244 personlige stemmer i Sjællands Storkreds, hvilket var nok til at sikre hende genvalg.