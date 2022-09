Lyt til artiklen

»Det bliver vildt spændende med en helt anden dynamik, end vi har set før.«

Det siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, inden statsminister Mette Frederiksen søndag aften klokken 21 skal i debat på DR med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og Det Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen.

Altså de tre statsministerkandidater i den første duel mod hinanden.

Joachim B. Olsen peger især på forholdet mellem Ellemann og Pape som helt afgørende for udfaldet af debatten i aften.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

I denne uge har Jakob Ellemann-Jensen været ude med hård kritik af forslag fra Søren Pape Poulsen om at spare mange milliarder i den offentlige sektor.

Joachim B. Olsen mener, at det var »dumt og desperat« af Ellemann at gå ud med sådan et angreb.

»Den melding fra Ellemann viser, at forholdet mellem Venstre og Konservative ikke er specielt godt lige nu. Der er kommet en kile mellem de to partier,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Ellemann og Pape er på vej ind i en konkurrence, der er meget skadelig for deres chance for potentielt at vinde statsminsterposten.«

Hvem vil du helst have som statsminister?

Joachim B. Olsen har derfor et stort spørgsmål inden aftenens debat.

»Lykkes det Mette Frederiksen at skabe splittelse mellem Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann i debatten? Det er det helt store spørgsmål,« siger han.

