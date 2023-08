Fredag har SVM-regeringen fremlagt et lovforslag om, at 'utilbørlig' behandling af koranen, bibelen eller toraen, der er jødernes hellige bog, skal være ulovligt.

Der er dog én ting i det kommende lovforslag, der ikke holder. Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Generelt er det her ikke en tabersag for regeringen, da de fleste er godt trætte af de koranafbrændere som provokatøren Rasmus Paludan og andre,« siger han og tilføjer:

»Men når regeringen bruger en begreb som 'forhånelse', så er det et argument, der er opfundet til lejligheden.«

Helt konkret sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) følgende på fredagens pressemøde, hvor han brugte begrebet 'forhånelse'.

»Det er meningsløse forhånelser, som ikke har andet formål end at skabe splid og had. Når enkelte personer stiller sig op og afbrænder koranen, så er det en forhånende og usympatisk handling,« lød det fra Peter Hummelgaard.

Joachim B. Olsen vurderer ikke, at det har noget med lovforslaget at gøre, at muslimer føler sig 'forhånet' over, at koraner bliver brændt.

»Det her handler om, at man har brug for opbakning i udlandet. Der en krig i Ukraine, og derfor er der brug for, at verden står sammen, og vi har klare alliancer. Så det her lovforslag handler mest af alt om Danmarks omdømme i udlandet,« siger han.

Fredag klokken 14 til 15 skal partiformændene i de andre partier mødes hos justitsministeren for at gennemgå lovforslaget.

Ind til videre har Radikale Venstre meldt ud, at de støtter til lovforslaget, mens Dansk Folkeparti er imod.

