Igen og igen nævnes Jakob Ellemann-Jensen og Venstre som en mulig regeringspartner med Socialdemokratiet.

I dag er det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der udtaler, at en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne vil udgøre et »udmærket udgangspunkt«.

Men det er stadig lang vej til den regering bliver en realitet.

»Der er ingen tvivl om, at en SVM-regering vil være et drømmescenarie for Lars Løkke. Men der er lang, lang vej til det sker,« siger Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske korrespondent.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Han nævner tre grunde til, at de lange forhandlinger næppe ender med en sådan regering.

»For det første så vil der både i Venstre og Socialdemokratiet være meget lille begejstring for at danne en regering med Lars Løkke. Der er frygt for det bliver en Løkke-regering, hvor han vil blande sig i alt for meget,« siger Joachim B. Olsen.

Og så er der Lars Løkkes ukendte folk på Christiansborg.

»Det er en meget uprøvet Folketingsgruppe, Moderaterne har fået ind på Christiansborg. Der er Lars Løkke og alle de andre. Det er ikke til at vide, hvordan samarbejdet bliver i gruppen, og det er jo ret afgørende, hvis partiet skal være med i en regering,« siger han.

Som det tredje punkt nævner Joachim B. Olsen, at der i det hele taget er stor uenig mellem Venstre og Socialdemokratiet.

»Det kræver en række store indrømmelser fra Socialdemokratiet at indgå i regering med Venstre, og sådan vil det også være, selv om Moderaterne er med i regeringen,« siger han.