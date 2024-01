Kristian Thulesen Dahl brød torsdag aften en lang tavshed på X for at sende en stikpille til en tidligere kollega i Folketinget.

Her sendte den tidligere formand for Dansk Folkeparti, som forlod politik i sommeren 2022, en stikpille til Pernille Vermund.

I sit første opslag på X siden 2022 erindrer han, hvordan Pernille Vermund på et vælgermøde i Aabenraa i marts 2019 ifølge medierne havde haft held til at få ham til at fremstå 'rigtig træt og Christiansborg-agtig'.

»Men nu er masken faldet,« uddyber Kristian Thulesen Dahl senere torsdag aften til B.T. om Pernille Vermund, som netop er skiftet til Liberal Alliance.

»Hun slog sig jo op på at føre en kamp mod netop den type af politikere, der blev klogere. Nu står hun der så selv,« siger Kristian Thulesen Dahl desuden.

Og at Kristian Thulesen Dahl har haft uimodståelig lyst til at prikke til Pernille Vermund på lige netop denne dag, forstår B.T. politiske kommentator Joachim B. Olsen så udmærket.

»Nogle vil måske tale om, at der er lidt bitterhed at spore. Men jeg synes faktisk, at den lille stikpille er velfortjent,« konstaterer Joachim B. Olsen.

Det var til dette vælgermøde 7. marts 2019, hvor Pernille Vermund fik medierne til at mene, at Kristian Thulesen Dahl fremstod træt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Det var til dette vælgermøde 7. marts 2019, hvor Pernille Vermund fik medierne til at mene, at Kristian Thulesen Dahl fremstod træt. Foto: Thomas Lekfeldt

Når det er tilfældet, så skyldes det i høj grad det forløb, der udspillede sig mellem Dansk Folkeparti med Kristian Thulesen Dahl ved roret og så Pernille Vermunds Nye Borgerlige før valget i 2019.

Det valg blev en katastrofe for Dansk Folkeparti, og det kastede partiet og den daværende formand ud i en gigantisk nedtur.

»Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige havde to forskellige strategier for at opnå deres politiske mål,« siger Joachim B. Olsen.

»Dansk Folkepartis strategi var at indgå i forlig og være støtteparti for en blå regering, som også gjorde nogle ting, der gjorde ondt på DF. De fik groft sagt en stram udlændingepolitik for det,« forklarer han.

Nye Borgerlige og Pernille Vermund ikke bare gjorde det modsatte, konstaterer Joachim B. Olsen.

»De stillede ultimative krav og sagde meget kækt, at Dansk Folkeparti faktisk havde svigtet på udlændingeområdet. Det vakte selvfølgelig opsigt, men de havde succes med at tage både vælgere, folketingsmedlemmer og byrødder fra Dansk Folkeparti,« siger han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T., forstår udmærket den tidligere DF-formand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T., forstår udmærket den tidligere DF-formand. Foto: Bax Lindhardt

»Det kostede Dansk Folkeparti, men i dag må Pernille Vermund jo sande det, som andre partier før Nye Borgerlige har opdaget, nemlig at man ikke bare kan lave om på dansk politik.«

»Alternativet prøvede, og Liberal Alliance prøvede jo også med de ultimative krav, og alle de partier, som ligesom kom udefra og ville lave tingene om, de har alle sammen fejlet,« forklarer han.

Derfor forstår Joachim B. Olsen godt, at Kristian Thulesen Dahl af alle ikke kunne dy sig og bare måtte stikke til Pernille Vermund.

»Det er jo Pernille Vermund, som har flyttet sig derhen, hvor Kristian Thulesen Dahl stod dengang. Man kan godt sige, at han fik ret i, hvordan man rent faktisk kan flytte noget i dansk politik,« mener Joachim B. Olsen.

Kristian Thulesen Dahl forlod i sommeren 2022 dansk politik for i stedet at blive direktør i Port of Aalborg.