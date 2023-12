Regeringen har netop præsenteret en stor skatteaftale, der betyder skattelettelser for i alt 10,7 milliarder kroner.

»Vinderne i regeringen her er helt klart Venstre. Det gør det endnu bedre for dem, at der ikke er nogen røde partier med i aftalen. Det giver dem langt bedre muligheder for at gå ud og tale om, hvordan de nu virkelig har fået noget blå, borgerlig politik igennem,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Aftalen betyder, at topskatten bliver lempet, beskæftigelsesfradraget hæves, og at der indføres ny såkaldt top-top-skat for de danskere, der tjener mere end 2,5 millioner kroner.

Men for størstedelen af danskere i arbejde, betyder den nye aftale, at de skal betale mindre i skat.

Både SF og Dansk Folkeparti har valgt ikke at gå med i aftalen, som regeringen har lavet sammen med Nye Borgerlige, Radikale, De Konservative og Danmarksdemokraterne.

Dansk Folkeparti mener ikke, at aftalen tager tilstrækkeligt hensyn til hverken pensionister eller danskere med lavere indkomster, mens SF mener, regeringen sylter velfærd på bekostning af skattelettelser.

Også Liberal Alliance har valgt ikke at være med i aftalen, men af lidt andre årsager.

»Vi har været fuldstændig uforstående overfor, at for at lave nogle relativt små skattelettelser, hvorfor skulle man så indføre en ny millionærskat? Det har vi argumenteret imod, og vi har været ærlige fra starten om, at det ikke var vores kop the,« forklarede partiets leder Alex Vanopslagh til TV 2 onsdag aften.

Ifølge Joachim B. Olsen åbner det for en mindre spionkrig mellem Venstre og Liberal Alliance, hvor ikke mindst Venstre vil fremstille Liberal Alliance som et parti, der ikke kan finde ud af at gå på kompromis.

»Der kan Liberal Alliance dog med rette sige, at de faktisk kom ind til forhandlingerne med flere forskellige løsninger på, hvordan man kunne lave en anden form for skat, der ramte højere indkomster. Der kan man sige, at regeringen har været ultimative på at top top-skatten skulle med,« siger Joachim B. Olsen.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon.