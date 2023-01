Lyt til artiklen

Regeringens første måned har ikke været noget at råbe hurra for.

Sådan lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen på dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen kl. 13 skal på Folketingets talerstol og aflevere en såkaldt mundtlig redegørelse.

For ud af det 58 sider lange regeringsgrundlag er det særligt forslaget om at sløjfe store bededag, der fyrret op under debatten i befolkningen og på de bonede gulve på Christiansborg.

»Man kan roligt sige, at regeringen ikke har fået nogen vanvittig god start, når de kaster sig ud med en konflikt med Folketinget, fagbevægelse og befolkningen om at afskaffe store bededag,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Regeringen er allerede presset, fordi beslutningen er ekstrem upopulær hos alle andre end regeringen.«

Forslaget om at afskaffe store bededag for at finansiere de øgede forsvarsudgifter får også kritik for specielt en ting.

For i fredags lød det fra forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, at adgangsbilletten for at være i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig vil være at stemme for afskaffelsen af den omdiskuterede helligdag.

»Mange af imod krydset mellem at være med i forhandlingerne og acceptere en afskaffelse af store bededag,« forklarer Joachim B. Olsen.

Så sent som for et par timer siden har alle folketingets partier udenom regeringen sendt en opsigtsvækkende fælles krigserklæring til regeringen, hvori de stiller sig på bagbenene over for regeringens »mafiametoder.«

Efter kun en måned møder SVM-regeringen beskyldninger om at køre sololøb fra de andre partier i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Efter kun en måned møder SVM-regeringen beskyldninger om at køre sololøb fra de andre partier i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det er en decideret krigserklæring til regeringen fra resten af Folketinget, forklarer Joachim B. Olsen.

»Det er en stirrekonkurrence mod regeringen lige nu om hvem, der først bøjer af,« siger han.

Der er altså lagt op til et regulært politisk showdown i de kommende dage.

I forbindelse med Mette Frederiksens tale kl. 13 vil SVM-regeringens første lovkatalog også blive præsenteret.

