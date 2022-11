Lyt til artiklen

Mette Frederiksens drøm om en bred regering hen over midten af dansk politik lever. Det slog hun i dag fast på et pressemøde.

Forhandlingerne vil nu snævre ind og foregå med Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Det er vigtigt for Mette Frederiksen at få mange partier med. Ikke nødvendigvis i selve regeringen, men i det mindste som støtteparti, da det vil give en kommende regering mere manøvredygtighed, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Forhandlingerne startede allerede onsdag, hvor Venstre som de første blev inviteret til kaffe og en god snak hos Mette Frederiksen. Og Joachim B. Olsen er ikke i tvivl om, hvad den fungerende statsminister skal give Jakob Ellemann-Jensen og co., hvis de skal lokkes med i en regering.

»Venstre skal i hvert fald have noget på skatten i bunden. Det bliver ikke så svært, for Socialdemokratiet foreslog selv i valgkampen at sænke skatten for dem, der tjener mindst,« forklarer Joachim B. Olsen.

Det er dog ikke nok for Venstre, slår han fast.

»Jeg er helt sikker på, at de også spiller arveafgiften ind i de her forhandlinger.«

Disse to knaster er dog ingenting i forhold til det, som Joachim B. Olsen kalder et gammelt spøgelse i dansk politik, der uden tvivl vil blive vakt til live i forhandlingerne mellem Danmarks to største partier.

Her vil Venstre komme med et krav, som Socialdemokratiet skal opfylde – ellers går Venstre ikke med i regering.

»Det er jeg helt overbevist om,« siger Joachim B. Olsen.

