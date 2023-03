Lyt til artiklen

B.T.s politiske kommentator mener, det har været »fuldstændig surrealistisk« at følge Nye Borgerlige efter valget sidste år.

Ikke fordi, det er gået dem godt. Tværtimod.

Partiet har mistet tre af sine seks mandater, negative personsager har trukket overskrifter, og senest har 500 medlemmer meldt sig ud af partiet – på blot én uge.

»Det er en total nedsmeltning. Hvis man sidder i en kantine og snakker politik, så tror jeg, det er svært at forsvare Nye Borgerlige uden at være genstand for en joke.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det, der er sket, særligt den interne ballade, er simpelthen ren gift for partier.«

I november meldte Mette Thiesen, et ellers stort navn i partiet, sig ud af Nye Borgerlige, efter sagen om hendes kæreste der overfaldt en ansat i partiet ved en valgfest.

Siden trak Pernille Vermund sig som formand, hvorefter Lars Boje Mathiesen blev valgt som ny formand og Henriette Ergemann næstformand.

Sidstnævnte trak sig dog efter to uger, da hun trak negative overskrifter om en række opsigtsvækkende holdninger og kommentarer, som Ergemann tidligere har skrevet på sociale medier. Og for en uge siden blev Lars Boje Mathiesen ekskluderet af partiet.

DR kan så fortælle fredag, at partiet har mistet 500 medlemmer, inklusive dem, som partiet har ekskluderet og de, hvis medlemskab var udløbet.

»Det ser virkelig skidt ud. Det er en dyb krise, og det er meget voldsomt,« siger Joachim B. Olsen og påpeger, at det understøttes af en YouGov-undersøgelse torsdag, der viser, at partiet i undersøgelsen kun tiltrækker to procent af stemmerne.

Nu venter et stort arbejde forude, vurderer Joachim B. Olsen:

»Det kommer til at tage tid. Kan de komme tilbage? Jeg er langt fra overbevist. Man skal huske, at der er tre indvandrerkritiske partier, så der er stor konkurrence. Derudover fylder udlændingepolitikken ikke så meget, som den før har gjort.«

»Derudover tror jeg også, at det bliver sværere at tiltrække talenter og arbejdskraft. Men man skal huske, at Alternativet også lå på omkring én procent før valget og kom ind med seks mandater,« siger Joachim B. Olsen, der altså ikke vil dømme Nye Borgerlige ude.

Pernille Vermund, der går efter formandsposten igen, erkender over for DR, at det er en svær situation, partiet står i.

Hun tror dog på, at partiet kan komme tilbage – selvom det bliver svært.

»Jeg tror ikke på, at man kommer til at vende tilbage igen til Nye Borgerlige, før folk har tillid til, at der er ro på igen. Og det kan jeg godt forstå. Man skal vise det og ikke sige det. Så jeg kommer til at arbejde solen sort for at få genrejst partiet,« siger Pernille Vermund til DR.