Listen af ting, Pernille Vermund tidligere har sagt, og hun nu ikke længere mener, er lang.

Rigtig lang. Vermund har blandt andet langet hårdt ud efter politikere, der skifter til et andet parti med mere medvind og har kategorisk slået fast, at hun selv kun ville blive på Christiansborg »i en kortere periode«.

Nu gør Pernille Vermund så alt det, hun tidligere har sagt, hun aldrig ville gøre.

Alligevel slap hun ganske godt fra et pressemøde på Christiansborg, hvor hun torsdag morgen blev præsenteret som nyt medlem af Liberal Alliance i selskab med partiformand Alex Vanopslagh.

Sådan lyder dommen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Der er ingen tvivl om, at der lige nu er fokus på hendes troværdighed. Alligevel klarede hun det godt i dag, fordi hun er dygtig retorisk og kan komme med en sammenhængende analyse af sit skifte,« siger han.

»Der er nok mange, der godt kan se det fornuftige i hendes udlægning af, at det bedste for det borgerlige Danmark er, at der er færre partier, så man minimerer risikoen for stemmespild og kan stå samlet.«

Det er under en uge siden, at Pernille Vermund meldte ud, at hun forlod Nye Borgerlige og havde indstillet til partiets hovedbestyrelse, at partiet definitivt skal opløses.

Vermund blev flere gange spurgt til, om hun med sit skifte ikke er blevet lige præcis det, hun tidligere har tordnet så hårdt imod: Nemlig levebrødspolitikere, der bliver i politik for enhver pris.

»Jeg er med på, at det kommer med en pris, og jeg må jo så gøre mig umage for at vinde tilliden og troværdigheden fra de mennesker, som synes, at det virker lidt mærkeligt,« lød det fra Vermund.

Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh og Pernille Vermund holder doorstep på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det skal Vermund også nok lykkes med, selvom de næste par uger formentlig vil bære præg af historier om alle de løfter og garantier, den tidligere partiformand nu ikke længere står ved.

»Det er fornuftigt at svare afvæbnende og roligt og at anerkende, at ja, hun har ment noget andet, men at hun har været igennem en personlig udvikling og flyttet sig,« siger Joachim B. Olsen.

Pernille Vermund har som formand for Nye Borgerlige krævet et absolut stop for asylansøgere til Danmark og været indædt modstander af EU.

Ingen af delene er Liberal Alliances politik.

»Der er en del ting, hun bare må æde, at hun har sagt. Og så må hun gentage, at hun har udviklet sig og indset, at hun hellere vil være med til at lave politik end at stå på fløjene og råbe,« siger Joachim B. Olsen.

Og så er der ikke mindst en særlig situation i dansk politik og i vælgerhavet lige nu, der kommer Vermund til gode, mener Joachim B. Olsen.

For ikke alene er der kommet langt flere partihoppere blandt politikere på Christiansborg de senere år.

Også vælgerne er blevet langt mere troløse og skifter mere mellem, hvilke partier de stemmer på.

»Det var helt anderledes for nogle år siden. Politik er blevet langt mere volatilt. Det hele svinger meget hurtigt op og ned, og det går stærkt. Al historik viser, at selvom vælgerne siger, de ikke er begejstrede for partihoppere, glemmer man hurtigt, at politikerne er skiftet,« siger Joachim B. Olsen.

Pernille Vermund har i dag fået posten som Liberal Alliances nye ældreordfører.

