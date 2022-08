Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hyggeligt foto skal vise idyllisk stemning i blå blok forud for et valg. Men én person mangler fra selskabet.

De sidder der på stribe. De smiler, og de ser ud til at hygge sig gevaldigt på Bakkens Hvile.

Inger Støjberg, Søren Pape Poulsen, Pernille Vermund, Alex Vanopslagh, Morten Messerschmidt og Jakob Ellemann-Jensen – alle partiledere fra blå blok, som håber på at kunne danne flertal efter et kommende folketingsvalg.

Men læsere har måske bemærket, at én partileder fra blå blok er fraværende, nemlig Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.

»Der er ingen tvivl om, at personerne ved bordet her håber på, at de kan danne flertal uden Lars Løkke Rasmussen,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Vi ved ikke, om han blev inviteret eller ej, men det er helt sikkert, at de ikke savner ham,« siger Joachim B. Olsen desuden.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Han mener, at det er tilrettelagt, at fotos af den hyggelige sammenkomst nu dukker op på sociale medier, blandt andet hos Jakob Ellemann-Jensen.

»Det er ikke tilfældigt. Partilederne i blå blok forsøger at vise sammenhold inden valget. Det handler om at sende et signal om, at de godt kan være i stue sammen, og at de godt kan samarbejde, hvis de skulle vinde valget,« konstaterer han.

»Og det er der jo målinger, der tyder på, at de vil gøre,« tilføjer han.

Joachim B. Olsen mener, at sporene skræmmer hos de blå partier efter deres seneste regeringsperiode, som sluttede med et valgnederlag til Mette Frederiksen i 2019.

På det tidspunkt havde samarbejdet i blå blok igennem længere tid været præget af stor uenighed og dårligt samarbejde.

»De prøver at ryste indtrykket af sig og sige, at de godt kan bøje sig mod hinanden og få et samarbejde til at fungere,« vurderer Joachim B. Olsen.

Virkeligheden kan dog hurtigt blive en anden, hvis det virkelig skulle lykkes de blå partier at få flertal efter et valg.

»Der er store uenigheder partierne imellem, og det bliver absolut ikke nogen nem opgave for en eventuelt kommende blå statsminister at få samarbejdet til at fungere. På trods af den gode stemning lige nu,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger blandt andet på økonomi- og udlændingeområdet som steder, hvor partierne står langt fra hinanden.

»Og så er der jo Pernille Vermunds 'ufravigelige' krav, som hun tidligere har sagt skal opfyldes for at hun kan pege på en blå statsminister,« siger Joachim B. Olsen.

»Lad mig sige det sådan, at skulle blå blok vinde valget, så tror jeg ikke, at forhandlingerne om et regeringsgrundlag vil foregå i den samme gode stemning, som de forsøger at fremvise nu,« understreger han.