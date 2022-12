Lyt til artiklen

Efter rekordlange forhandlinger kan en regering med både Socialdemokratiet og Venstre være på trapperne tidligt i næste uge.

Det vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Jeg tror, der kommer en regering halvvejs inde i næste uge. Hvis jeg skal sætte penge på noget, så bliver det onsdag.«

Mandag sagde Jakob Ellemann-Jensen, at Socialdemokratiet og Venstre nærmer sig hinanden.

Onsdag trak SF sig så, fordi regeringsgrundlaget ifølge partiet ser ud til at blive for blåt på klima, natur og økonomi.

Ellemann-Jensen har da også luftet store forhåbninger om, at han kan få mere ud af et samarbejde med Socialdemokratiet, end han ville kunne få med et blåt flertal.

Der er ikke flere forhandlinger fredag eftermiddag, men meget tyder ifølge kommentatoren på, at alle fire partier skal mødes i weekenden.

Det store spørgsmål ser nu ud til at være, om det bliver en ren SV-regering, eller om Moderaterne og De Radikale også ender med ministerbiler, mener Joachim B. Olsen.

»Jeg tror på, at vi får en flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Men det er bestemt også en mulighed, at De Radikale kommer i regering,« siger Joachim B. Olsen.

Herefter falder det formentlig på plads, hvem der ender med regeringsmagten, og hvem der er ude.

For bare en uge siden var der ellers ikke megen begejstring at spore hos Venstre for at få Lars Løkke Rasmussen med i en regering.

Men det ser ud til at have rykket sig:

»Det har flyttet sig, fordi Venstre gerne vil være sikre på, at de ikke ender i en situation, hvor de har fået en masse indrømmelser fra Socialdemokratiet på papiret, som ikke bliver realiseret i virkeligheden.«

S og V har tilsammen 72 mandater. Hvis Moderaterne også er med, når de op på 89 mandater, og så er der ikke et flertal imod dem.

Med De Radikale ville de nå op på 96 mandater, og så er der derudover tre røde nordatlantiske mandater.

Ellemann-Jensen har erkendt, at han dermed kan være på vej til at gøre det stik modsatte af, hvad han lovede vælgerne:

»Selvfølgelig er det et løftebrud,« sagde han til TV 2.

Den resterende blå blok har i hårde vendinger langet ud efter Venstres tilnærmelser til de røde.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige er hårdest i retorikken med anklager om, at Ellemann med »snyd og bedrag« har holdt både vælgerne og blå blok »for nar«.

Før valget var det blandt andet et krav fra Venstre, at der skulle vedtages en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen.

Det ser de ud til at måtte bøje af på i en regering.

Og det kan blive svært for venstrevælgere at acceptere, siger Joachim B. Olsen:

»Det var jo Venstres angrebspunkt nummer ét under valgkampen mod Mette Frederiksen, som de så skal bøje af på. Kritiske venstrefolk kan formildes, hvis de får meget af deres politik igennem. Men jeg tror, det vil afholde nogle vælgere fra at stemme på Venstre.«