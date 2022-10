Lyt til artiklen

Der er kaos i politikland, efter Lars Løkke Rasmussens (M) parti ser ud til at sidde med en afgørende rolle.

Statsminister, Mette Frederiksen (S), udtalte fredag, at hun var positiv over for Lars Løkke Rasmussens (M) udmelding om, at han vil have Socialdemokratiet med i en regering.

Det er dog på ingen måder en overraskende melding ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Mette Frederiksen kan ikke sige andet, end det hun gør. Hun har lanceret valgkampen med en idé om en regering over midten, hvis præmissen er, at hun forbliver statsminister,« siger han.

Og med den nuværende medvind for Moderaterne, er der pludselig opstået en situation, hvor både rød og blå blok kommer til at være afhængige af partiets mandater – om de vil det eller ej.

»Det peger mere ind i et kaos, end en eller anden regering over midten. Moderaterne er upopulære i blå blok, hvorfor de ikke ønsker at være afhængige af deres mandater – men det ser ud til, at de bliver nødt til at forholde sig til det,« siger han.

»Og i rød blok har Mette Frederiksen jo på samme måde heller ikke hverken et stærkt eller reelt ønske om det her scenario, men hun taler til de vælgere, der kan gå over midten med Moderaterne i hendes regering,« vurderer han.

Joachim B. Olsen mener dog, at der bliver ved med at diskuteres en idé, han har svært ved at se udforme sig i realiteten. Og kaosset stammer fra én særlig herre.

»Løkke er på vej til at skabe kaos. Den eneste med et reelt ønske om en sådan regering, er ham selv. Derfor tror jeg, at det bliver meget svært, hvis ikke umuligt, at danne sådan en regering,« siger han.

Og dagens mand i skysauce kommer da også til at komme under pres med den position, han er kommet i.

»Hvis vi kommer ud i det scenario, hvor det bliver svært at danne regering ud fra Løkke, kommer der også pres på ham i forhold til, hvor han skal lægge sine mandater,« afslutter Joachim B. Olsen.

