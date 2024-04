Det er nye tider i dansk politik, efter at det er kommet frem, at ingen partier går til valg på at fjerne topskatten.

Det drejer sig om Konservative, der som det sidste borgerlige parti har udtalt, at de ikke vil forsøge at få skatten fjernet efter næste valg.

Det oplyser de til Jyllands-Posten.

Og det er nemt at se grunden til, at alle de borgerlige partier nu har forladt det ellers tidligere populære punkt på valgdagsordenen.

»Venstrefløjen vil rigtig gerne diskutere topskatten. Det er man langt fra lige så interesseret i hos de borgerlige partier,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Topskatten er nemlig et politisk emne, der tidligere har voldt højrefløjen store problemer, påpeger han.

»Det var diskussionen om topskatten, der blev billedet på den krise, der i første omgang førte til skabelsen af VLAK-regeringen, og som førte til det dysfunktionelle forhold mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der førte til, at begge partier endte med katastrofevalg,« siger han med henblik på valget i 2019, hvor begge partier gik markant tilbage.

Og det skyldes i høj grad, at der er mange følelser på spil, når man snakker om topskatten, lyder det fra den politiske kommentator.

»De gider simpelthen ikke bruge en valgkamp på at diskutere topskat med venstrefløjen, fordi der er så meget symbolik i det. Topskatten kommer hurtigt til at fylde det hele, så snart den bliver nævnt, og det gider Konservative ikke. Det er en rent strategisk beslutning. Det handler ikke så meget om, hvad man egentlig mener.«

Hvis regeringen bliver siddende i hele valgperioden, er der stadig to år til, der bliver udskrevet valg i Danmark. Men derfor skal man stadig have valget for øje, hvis man vil finde ud af, hvorfor partierne kommer med de her udmeldinger nu, forklarer Joachim B. Olsen.

»Det tager noget tid at forklare vælgerne, hvad man går til valg på. Arnepensionen blev en vindersag for Socialdemokratiet, blandt andet fordi man brugte et par år på at fortælle, hvorfor det var vigtigt,« siger han og påpeger, at der med topskatten gælder det samme – blot med omvendt fortegn.

»Her er det modsat. Man siger i god tid, at det ikke er et emne, som skal fylde i valgkampen. Så kommer det heller ikke til at virke panisk, som da Konservative under sidste valgkamp trak i land undervejs i valgkampen i forhold til topskatten,« forklarer Joachim B. Olsen.

Han pointerer, at bare fordi man ikke er interesseret i at tale om topskatten, betyder det ikke, at man på højrefløjen grundlæggende har skiftet mening om den.

»De vil stadig gerne have topskatten fjernet. De gider bare ikke have, at det fylder hele valgkampen,« siger han.