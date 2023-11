Midterregeringens flertal er ultraskrøbeligt, efter Moderaterne har mistet endnu et medlem.

Det skyldes, at SVM-regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne nu kun har 87 mandater, siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Mette Frederiksen gik til valg på en regering hen over midten, fordi hun ikke ville basere en rød regering på et smalt flertal. Men nu er regeringens flertal væk.«

Fredag aften kom det frem, at Moderaternes nu tidligere folketingsmedlem Mike Villa Fonseca har forladt partiet efter at have brudt partiets adfærdskodeks.

Fonseca er kæreste med en 15-årig pige, fortæller han selv på TV 2 News.

Ifølge partiformand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indledte han forholdet til pigen, da hun gik i 8. klasse. Fonseca er selv 28 år.

At miste en kandidat sætter regeringen i en ustabil situation, hvor de er afhængige af løsgængeres støtte, siger Joachim B. Olsen.

»Så skal de håbe, at de stemmer med regeringen. Men det kan man jo ikke bygge en regering på.«

Jon Stephensen blev også løsgænger i august efter flere skandalesager. Han har lovet at stemme med regeringen, men om Fonseca vil gøre det samme, er endnu uklart.

Foruden at skabe usikkerhed for regeringen, sætter aftenens skandalesag også Moderaterne i et dårligt lys, mener Joachim B. Olsen.

»På den ene side har man haft en folketingsgruppe, som har været meget velfungerende i forhold til, at der er mange nye og uprøvede kræfter. Men så er der nogen, der er faldet katastrofalt igennem, og det smitter af på partiet.«

Han henviser til Kristian Klarskov, der forlod partiet og Folketinget, efter at han havde løjet om at være en succesfuld iværksætter. Dernæst Jon Stephensen og nu Fonseca.

»Står man og kigger ind ude fra, tænker man: Hvad sker der? Det skygger helt vildt. Partiet bliver til grin. Og det er også synd for de andre i folketingsgruppen, som langt hen ad vejen har gjort det udmærket.«

B.T. kan fredag erfare, at Fonseca offentliggjorde sit forhold til den 15-årige på et gruppemøde hos Moderaterne tirsdag.

Han sagde derudover, at han planlagde at flytte sammen med pigen.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Fonseca, som nu er sygemeldt.