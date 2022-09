Lyt til artiklen

»Der er rigtig god stemning hos Socialdemokraterne. De tror så meget på en valgsejr, at et nederlag vil komme som et granatchok.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der hele lørdagen har været tilstede ved Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.

Her har statsminister Mette Frederiksen holdt tale, hvor den konservative formand Søren Pape Poulsen blev skoset for sine angreb på Arne-pensionen og for forslaget om samtidig at fjerne topskatten.

»Og midt i denne krise. Midt i de svære tider har Søren Pape foreslået, at vi kan undvære 40.000 offentligt ansatte,« sagde Mette Frederiksen i talen.

Statsminister Mette Frederiksen holder doorstep i forbindelse med Socialdemokratiets Årsmøde 2022 i Aalborg lørdag den 17. september 2022.

Ifølge Joachim B. Olsen er der generelt en stemning om, at Mette Frederiksen og regeringen har styr på den økonomiske politik.

Og mens Søren Pape Poulsen vil fyre offentligt ansatte, vil statsministeren i stedet gå efter, at de hårdt pressede offentligt ansatte kan få mere i løn.

»Mette Frederiksen gjorde det klart, at sosu-elever nu skulle have en elevløn, og hun åbnede for, at andre offentligt ansatte også kunne få mere i løn,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Der er en klar strategi fra Mette Frederiksen her op til valget, og troen på, at det lykkes er jo ret bemærkelsesværdig, når blå blok faktisk fører i de fleste meningsmålinger.«