Statsministerkandidat og partiformand for Konservative, Søren Pape Poulsen, har pådraget sig en nærmest uoverkommelig belastning. Nemlig sin ægtefælle, Josue Medina Vasquez Poulsen.

»Søren Pape vil gerne være statsminister i Danmark og du kan simpelthen ikke være statsminister og have en mand, der opfører sig sådan. Pape skal jo kunne besøge USAs præsident i Det Hvide Hus og andre statsledere. Det går ikke at tage en ægtefælle med, som lyver folk lige op i ansigtet,« siger Joachim B. Olsen.

Ekstra Bladet afslører fredag, at Josue Medina Vasquez Poulsen slet ikke er jøde, selvom det netop er hvad han har fortalt danskerne og sin mand i årevis.

Søren Pape Poulsen har sågar holdt taler, hvor han har nævnt at Josue Medina Vasquez Poulsen var jøde og var kommet i en synagoge i Den Dominikanske Republik siden han var spæd. Det er en røverhistorie af format.

Søren Pape har også fortalt, at Josue Medina Vasquez Poulsen var nevø til præsident Danilo Medina, men præsidentfamilien har pure afvist overhovedet at kende til Josue Medina Vasquez Poulsen.

Søren Pape Poulsen har fredag lavet et Facebook-opslag, hvor han indrømmer at hans ægtefælle har givet forkerte oplysninger.

Tidligere har Papes ægtefælle fået en dom for spritkørsel med en promille på 1,25, samt været i slagsmål på en bar.

Joachim B. Olsen, kan Søren Pape overhovedet være statsminister med en mand, som tilsyneladende lyver og bringer sig selv i aparte situationer?

»Altså … det er i hvert fald sidste udkald det her. Der må simpelthen ikke komme mere frem nu,« siger Joachim B. Olsen som fortsætter:

»Papes ægtefælle er simpelthen et problem for ham. Pape må som minimum sætte sig ned og sikre sig hvad der er sandt og hvad der er falsk. Finde ud af om der kommer mere og desuden få ham Josue til at forstå, at han er nødt til at opføre sig på en måde, så det ikke falder tilbage på hans ægtefælle.«