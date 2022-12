Lyt til artiklen

Onsdag aften mødtes Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne ved forhandlingsbordet på Marienborg.

Og det er et afgørende øjeblik i forhold til, hvor langt Danmark er fra at have en nye regering.

Det vurderer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Når man sætter sig flere partier sammen rundt om et bord, så er det et tegn på, at man er tættere på. Det er en ny fase, forhandlingerne er gået ind i,« siger han.

Onsdag meldte SF ud, at de trak sig fra forhandlingerne – og gik dermed i fodsporet af De Konservative, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet og Danmarksdemokraterne.

Men samtidig åbnede partiets afgang døren for at lukke Lars Løkke Rasmussen (M) og Moderaterne ind i varmen.

»Nu er ideen om en flertalsregering begyndt at blive mere attraktiv for Venstre. For det værste, der kunne ske for Venstre, er, at de i en smal regering med Socialdemokratiet får forhandlet en masse igennem, som de så ikke kan skaffe flertal for i Folketinget bagefter,« fortæller Joachim B. Olsen om håndsrækningen til Løkke.

Onsdag aften trådte den tidligere statsminister og nu Moderaternes formand da ind ad døren og satte sig ved bordet med Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Det nærmer sig nu. Jeg gætter på, at vi har en ny regering om en 8-12 dage – og den regering kunne godt bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.«

»Men det kan også sagtens blive en, hvor De Radikale er med. Fordelen ved en flertalsregering er, at de kan vedtage tingene på forhånd – og klare det hele internt,« fortæller Joachim B. Olsen.

Grunden til, at Radikale Venstre ikke fik en invitation til Marienborg onsdag aften, skal forklares med, at man tager de partier, man har mest brug for først. Og dem man har mindst brug for, som det ser ud nu, er De Radikale, forklarer Joachim B. Olsen.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er formelt set ikke ude af forhandlingerne endnu, men ifølge B.T.s politiske kommentator kommer de ikke til at sidde med i regeringen.