Før valget var Venstre ekstremt aggressive. Der skulle gøres alt for at finde frem til statsminister Mette Frederiksens (S) slettede sms'er i minksagen.

Nu har piben fået en helt anden lyd

Og det efterlader Venstre med et stort troværdighedsproblem, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Det er en rigtig slem sag,« pointerer han.

Du kan høre den samlede analyse i toppen af artiklen.

Sagen om de slettede sms'er har fået nyt liv, efter B.T. har afdækket, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke blev anmodet om at undersøge, hvorvidt de kunne finde beskederne.

Derudover havde de ikke lovhjemmel til at gøre forsøget.

Otte partier har klart meldt ud, at FE nu skal have lovhjemmel til at gøre forsøget.

Men regeringen, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne klapper i og vil ikke give et svar på, om FE skal forsøge at genskabe beskederne.