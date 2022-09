Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er meget usædvanlig og ekstrem valgkamp, hvor der bliver kæmpet fra hus til hus.«

Det er den klare melding fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, allerede inden valget formelt er udskrevet af statsminister Mette Frederiksen (S).

Siden den meget omtalte debat søndag aften på DR mellem de tre kandidater til statsministerposten, har Mette Frederiksen startet en kampagne om, at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, vil fyre 40.000 offentligt ansatte, hvis han får magten.

Professorer i økonomi har i B.T. og andre medier kaldt tallet for overdrevet.

Hvem ser du helst som statsminister efter valget?

Alligevel har Socialdemokratiet mandag sat stor kampagne i gang på Facebook med et billede af en offentligt ansat og ordene 'hvem skal vi skære væk? Står det til Konservative kan 40.000 offentligt ansatte undværes.'

Samtidig har De Konservative sat gang i kampagne, hvor Mette Frederiksen beskyldes for at tale usandt, og partiets finansordfører Rasmus Jarlov skriver følgende til Socialdemokratiet:

»Jeg kan vitterligt ikke huske, at noget parti har udvist så stor foragt for at tale sandt, som det I nu har gang i i Socialdemokratiet. Jeg er simpelthen rystet,« skriver han.

Joachim B. Olsen mener, at det er meget klart eksempel på, hvordan valgkampen er denne gang.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det er den mest beskidte valgkamp, jeg har set. Det er en valgkamp, hvor det er så tæt og uforudsigeligt, hvem der bliver statsminister,« siger han og henviser til, at meningsmålingerne viser tæt løb mellem blokkene.

I den seneste måling fra Voxmeter for Ritzau fører blå blok dog en lille smule, men det er så igen uklart, om Pape eller Jakob Ellemann-Jensen ender med at få magten.

»Det hele er meget oppe i luften, men blå blok har en lille føring lige nu. Men det er meget, meget tæt,« siger Jachim B. Olsen.

Han vurderer, at en valgkamp ikke har været mere uforudsigelig siden folketingsvalget i 1998.

Den gang for 24 år siden var det mere end usikkert, om den siddende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) eller Venstres daværende formand, Uffe Ellemann-Jensen, ville vinde.

Og til sidst var det da også kun 176 færøske stemmer, der afgjorde, at Nyrup blev genvalgt.

»Det er klart, at jo tættere en valgkamp er, desto hårdere bliver debatten også. Valgkampe er altid hårde, men det har en ekstra dimension denne gang,« siger Joachim B. Olsen.

Det er inden Folketingets åbning 4. oktober, at Mette Frederiksen skal udskrive valg. Ellers har De Radikale meldt ud, at de vil tvinge hende til det ved at stille et mistillidsvotum.