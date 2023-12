Mens Venstre og Socialdemokratiet har tabt vælgere i læssevis det sidste år, har Lars Løkke Rasmussens Moderaterne holdt nogenlunde stand i målingerne.

Indtil nu.

En ny måling fra Voxmeter viser, at partiet på tre måneder er gået næsten tre procentpoint tilbage.

Partiet står nu til at få 6,4 procent af stemmerne. Ved valget for snart et år siden landede partiet på i alt 9,3 procent.

»Det er meget at tabe på kort tid for et forholdsvist lille parti,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er ikke blot Fonsecas forhold til en 15-årig pige. Det kommer oveni, at der har dannet sig et billede af et parti, hvor det vælter frem med den ene personsag efter den anden,« siger han.

Moderaterne mistede allerede få dage valget efter det første medlem, da det blev afsløret, at Kristian Klarskov på ingen måde var den succesfulde iværksætter, som han selv og Lars Løkke Rasmussen havde sagt, han var.

Derefter kom en lang række dårlige historier om Jon Stephensen, der kulminerede med, at den tidligere teaterdirektør måtte forlade partiet efter at have sendt upassende beskeder til en kvinde fra partiets ungdomsafdeling.

»Det er egentlig interessant, at det først er nu, at de for alvor bliver ramt i målingerne. Alle de her personsager ender med at skabe et billede af et parti, som det bliver pinligt at sidde i kantinen og fortælle, at man stemmer på. Det har fået et useriøst skær,« siger Joachim B. Olsen.

Venstre får med 11,2 procent i den nye måling det bedste resultat siden august i år. Partiet fik 13,3 procent ved valget.

Socialdemokratiet får med 20,5 procent endnu end måling et godt stykke fra valgresultatet på 27,5.

»Vælgerne flygter, selv om partiet egentlig leverer på klassiske socialdemokratiske områder. Blandt andet stiger det offentlige forbrug voldsomt i de her år. De har også lige leveret på løftet om højere løn til udvalgte grupper af offentligt ansatte,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Derudover er de heller ikke sluppet godt fra debatten om danskernes arbejdsmoral. Desuden er klima og miljø et vigtigt område for især de yngre centrum-venstre-vælgere, og her er de ret usynlige,« siger han.

B.T. kunne mandag fortælle, hvordan den socialdemokratiske miljøminister, Magnus Heunicke, får hård kritik fra flere sider for ikke at foretage sig noget på sit område.

