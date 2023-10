I Venstre krydser de fingre for, at det mest af alt var Jakob Ellemann-Jensen, der var problemet.

Og at partiets meningsmålingsnedtur har mere med personer end med politik at gøre.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator,Joachim B. Olsen, efter at Jakob Ellemann-Jensen kl. 10 mandag meddelte, at han er helt færdig med dansk politik.

Men statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringsledelsen skal ikke frygte den helt store revolution fra Venstres side, hvor Troels Lund Poulsen skal lede Venstre, frem til at en ny formand officielt skal vælges på Venstres landsmøde 18. november i Herning.



»Jeg synes ikke, at der her til formiddag har været nogen indikationer på, at det her får betydning for Venstres politik her og nu,« siger Joachim B. Olsen.

Konkret er den længe varslede skattereform allerede handlet af internt i regeringen, og den ligger klar til at blive præsenteret.

Også regeringens store politiske plan, 2030-planen, er forhandlet på plads og klar til at blive præsenteret.

»Derfor tror jeg ikke, at Ellemanns exit får den store betydning for den politik, regeringen allerede havde planlagt at føre ud i livet her i løbet af efteråret,« siger Joachim B. Olsen.

»Men politik handler jo også om personlige relationer, og der kan sagtens være en ændring i forhold til de uforudsete ting, der kan dukke op, hvor Troels Lund Poulsen kan gøre noget andet,« siger han.

Troels Lund Poulsen sagde da også på pressemødet mandag formiddag, at han i den kommende tid kommer til at videreføre den politik, man har ført indtil nu fra Venstres side i regeringen.

For Venstre bliver det helt store spørgsmål derfor nu, om partiets katastrofale meningsmålinger kan rettes op ved at få sat en ny person i spidsen – om Ellemann-Jensen var problemet, eller om det i virkeligheden lige så meget er politikken, der er problemet.

»Troels Lund Poulsen er ikke ansigtet på det løftebrud, Venstre begik ved at gå i regering, men han har stadig været med i det. Og han arver stadig konsekvenserne af det løftebrud. Det bliver virkelig interessant at se, om Venstres analyse af at Ellemann-Jensens person har skygget holder stik,« siger Joachim B. Olsen.

Selvom det kun er få timer siden, Jakob Ellemann-Jensen sagde farvel til Venstre og til dansk politik, tyder meget allerede nu på, at det bliver Troels Lund Poulsen, der bliver ny formand.

