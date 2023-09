Det er nu engang sjovere for en socialdemokratisk statsminister at dele penge ud til den offentlige sektor end det modsatte.

Og efter kritik fra ikke mindst egne rækker, hvor flere socialdemokratiske borgmestre mener, de bliver tvunget til at skære ned på helt basale velfærdsydelser, er det bestemt ikke dårligt for Mette Frederiksen at kunne flytte fokus med en melding om, at regeringen nu vil give i alt fire grupper offentligt ansatte mere i løn.

Samtidig er timingen op til Socialdemokratiets kongres i weekenden næppe tilfældig.

»Det her er helt klart et emne, hun vil gå på talerstolen med. Det er et kæmpestort valgløfte for Socialdemokratiet, og hun kan med rette tale om, at partiet her leverer på det,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Det er også et forslag, der vil kunne mildne noget af den uro, der stadig er i dele af det socialdemokratiske bagland om regeringsprojektet og ikke mindst de skattelettelser, der er varslet i den kommende tid.

Omvendt skulle det nok blive en god kongres i Aalborg for Mette Frederiksen under alle omstændigheder, mener Joachim B. Olsen, som peger på, at Socialdemokratiets meningsmålinger lige nu er ganske gode.

»De tog nogle kraftige dyk i foråret i forbindelse med hele balladen om store bededag, men lige nu kan man se, at de er på vej op i målingerne og henter nogle vælgere tilbage fra SF,« siger han.

Forslaget om højere løn til nogle grupper af offentligt ansatte var en helt central del af Socialdemokratiets valgkamp op til folketingsvalget sidste efterår.

Mette Frederiksen sammenlignede direkte forslaget om højere løn med Arne-pensionen, som også i sin tid blev mødt med massiv kritik fra mange sider og beskyldt for ikke at være andet end valgkampsbluff.

Ikke mindst med dén historik in mente er det god timing at gå ud med forslaget om mere løn nu.

»Så kan man være for eller imod det her forslag, men faktum er, at der bliver leveret på det. På den måde er der noget kontraktpolitik, over den måde Mette Frederiksen agerer« siger Joachim B. Olsen.

Selvom Mette Frederiksen har udpeget social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygeplejersker, pædagoger og ansatte i Kriminalforsorgen som de fire faggrupper, der skal have mere i løn, er det ikke sikkert, at det ender sådan.

Pengene skal nemlig først fordeles ved trepartsforhandlinger mellem regeringen og de offentlige arbejdstagere og -givere. Forhandlingerne forventes at gå i gang i løbet af efteråret.

