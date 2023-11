Troels Lund Poulsen skal hurtigst muligt finde nødudgangen og trække Venstre ud af regeringen.

Det står nu klart, at Troels Lund Poulsen 18. november uden modkandidater kan lade sig kåre som ny formand for Venstre på partiets landsmøde og øverst på to do-listen, skal han skrive ‘exit fra regeringen’.

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Han står med den opgave, at han skal finde på en måde at så Venstre ud af regeringen med skindet på næsen,« siger han og tilføjer:

»Venstre havde ikke en exitstrategi, da partiet gik ind i SVM-regeringen. Men nu står det bøjet i neon, at Venstres regeringsdeltagelse med Socialdemokratiet og Moderaterne har været en gigantisk katastrofe.«

Siden Venstres katastrofevalg i november sidste år, hvor partiet fik beskedne 13,3 procent af stemmerne, er det gået fra slemt til værre.

I denne uge kunne B.T. offentliggøre en måling fra analyseinstituttet YouGov, som målte Venstre til blot 6,4 procent af stemmerne.

Andre analyseinstitutter måler lige nu Venstre til cirka 8,5 procent, men tendensen er den samme. Pilen peger nedad.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det er inden for det mulige, at Venstre styrer mod et valgresultat på fem-syv procent af stemmerne ved næste valg. Det vil være en fuldstændig katastrofe, og derfor er Troels Lund Poulsen nødt til at trække Venstre ud af regeringen i god tid før næste valg,« siger Joachim B. Olsen.

Det er mere end en tredjedel af de vælgere, der stemte på Venstre ved folketingsvalget for et år siden, enige i.

Det viser en vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T. blandt Venstre op til Venstres landsmøde 18.–19. november i Herning Kongrescenter.

Helt præcis erklærer 34 procent af V-vælgerne sig helt eller delvist enige i, at Venstre skal trække sig ud af SVM regeringen inden for de næste seks måneder, mens 38 procent af V-vælgerne helt eller delvist ønsker at forblive en del af regeringen.

Se undersøgelsen her Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Venstre skal efter min mening træde ud af SVM-regeringen inden for de næste seks måneder’ Helt enig: 20 procent Delvist enig: 14 procent Hverken enig eller uenig: 19 procent Delvis uenig: 15 procent Helt uenig: 23 procent Ved ikke: 9 procent Kilde YouGov for B.T. Der er i alt gennemført 706 CAWI-interview med danskere, som stemte på partiet Venstre ved seneste folketingsvalg, i perioden 27. oktober - 3. november 2023. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 3,7 procent point.

Målingen er ifølge Joachim B. Olsen forfærdelig læsning for den kommende Venstre-formand.

»Venstre sidder altså i en situation, hvor en tredjedel af deres vælgere vil have dem ud af regeringen nærmest nu. Det er en uholdbar situation. Venstre kan ikke tåle at miste de her vælgere,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Målingen understreger jo, at der er en meget stor utilfredshed blandt en stor del af venstre vælgere, og den understreger, at Venstre er nødt til at komme ud af den her regering.«

Som nyvalgt formand har Troels Lund Poulsen ifølge Joachim B. Olsen mulighed for at give Venstre en frisk start:

»Men jo længere tid Venstre bliver i en regering, hvor det går så elendigt for Venstre, desto mere bliver Venstres katastrofekurs også Troels Lund Poulsens ansvar. Han har nu muligheden for at få lavet en exitstrategi og komme ud af regeringen. Det bliver ikke let, men det er hans opgave.«

Lyt til podcasten 'Slottet & Sumpen' her: