Det kan udløse et mindre rivegilde på Christiansborg, hvis Margrethe Vestager ender med at lande sit nye drømmejob i Luxembourg.

For hvis Vestager, der nu officielt har meldt sig som kandidat, får jobbet som ny øverste chef for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), skal der findes en ny dansk EU-kommissær i løbet af efteråret.

Og så er kampen om kommissærtronen ellers i gang blandt de danske topministre.

Én ting er nogenlunde sikker.

Socialdemokratiet vil denne gang kæmpe med næb og kløer for, at posten skal gå til en af deres egne efter en årrække med den radikale Margrethe Vestager som kommissær.

»Dén del er helt sikker. Socialdemokraterne føler, det er deres tur til at få den post nu,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

På rygtebørsen er der lige nu især to navne i spil som Vestagers efterfølger.

»Morten Bødskov er et meget sikkert bud. Han er driftsikker, og han har været med i lang tid. Faktisk har han været i spil til en kommissærpost allerede tilbage i 2013. Han er virkelig erfaren,« siger Joachim B. Olsen.

»Bødskov er jo erhvervsminister nu, og han har vist sig at være én, der glider let ind og ud af forskellige resortområder uden de store udfordringer,« fortsætter han.

Samtidig kan det blive svært for Bødskov at klatre længere op i hierarkiet i dansk politik, sådan som de interne magtbalancer mellem de forskellige fløje i Socialdemokratiet ser ud lige nu.

Der er nemlig lige nu både en Peter Hummelgaard-fløj og en Nicolai Wammen-fløj i partiet, og hensynet til dem gør, at Bødskov næppe kommer til at kunne lande den mere prestigefyldte post som finansminister inden for en overskuelig fremtid.

Det kan gøre det mere attraktivt at række ud efter posten som EU-kommissær.

Et andet navn, der nævnes, er Dan Jørgensen, der efter folketingsvalget var en af de S-ministre, der fik en mindre tung ministerpost.

Dan Jørgensen gik fra at være klimaminister til at dele Udenrigsministeriet med Lars Løkke Rasmussen på posten som minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

»Det kan tale til hans fordel, at han på den måde blev ofret for det nye regeringsprojekt. Samtidig kan man sige, han er lettere at undvære herhjemme end Bødskov, der var en vigtig brik i at få SVM-regeringen til at blive til noget i første omgang,« siger Joachim B. Olsen.

Samtidig kan det tale til Dan Jørgensens fordel, at han har international erfaring og har siddet næsten 10 år i Europa-Parlamentet.

På rygtebørsen har der også indfundet sig et mere vildt bud på en kandidat, nemlig udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det betragter Joachim B. Olsen dog som meget usandsynligt.

»Det ville ikke give ret meget mening for ham lige nu, hvor hele det regeringsprojekt, han har fået igennem, dårligt nok er løbet i gang. Det ville være mere sandsynligt om et års tid, hvis det er,« siger han.

Heller ikke teorier om, at statsminister Mette Frederiksen kunne trække den helt store kanin op af hatten og pege på sig selv har nogen gang på jord, mener han.

»Det er trods alt mere attraktivt at være statsminister i Danmark end at sidde på en kommissærpost. Derudover er det ikke ligefrem fordi, Mette Frederiksen er kendt for at brænde meget for området, selvom hun de senere år er begyndt at bruge mere tid på det internationale,« siger Joachim B. Olsen.

