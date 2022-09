Lyt til artiklen

Én kræver valg, og én vil selv bestemme.

Radikale Venstres leder Sofie Carsten Nielsen og statsminister Mette Frederiksen styrer mod et frontalt sammenstød i rød blok, hvis der ikke kommer valg.

Sådan lyder meldingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Radikale har bundet sig til masten. Det betyder, at hvis de ikke følger op på deres trussel om et mistillidsvotum, kan partiet lige så godt opløse sig selv, fordi de ville tabe så meget troværdighed,« siger han og fortsætter:

»Der er jo aldrig nogen, der vil kunne tage Sofie Carsten Nielsen seriøst igen, hvis deres trussel viser sig at være bluff.«

Meldingen fra Sofie Carsten Nielsen er, at hun er klar til at stille et mistillidsvotum 6. oktober, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg inden Folketingets åbning 4. oktober.

»Jeg tror, at Mette Frederiksen udskriver valg tæt på Folketingets åbning, og det er også fint,« lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, da B.T. møder hende ved partiets landsmøde lørdag i Nyborg.

Og det er en melding, der overbeviser Joachim B. Olsen om, at De Radikale er klar til at stå fast.

Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen har flere gange udtalt, at hun ikke vil oplyse, hvornår hun udskriver valg. Foto: Henning Bagger

»Jeg er sikker på, de gennemtvinger det, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg. Ellers kan De Radikale ende som en komplet joke,« tilføjer han.

Til Socialdemokratiets kongres i weekenden i Aalborg blev kortene dog holdt tæt ind til kroppen.

»I kan se, at vi er i arbejdstøjet, og der er masser af opgaver, der skal løses. Så må De Radikale gøre deres stilling op,« lød det fra Mette Frederiksen.

Men kommer der så et valg? B.T.s politiske kommentator ved godt, hvad han satser pengene på.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Mange spekulerer i, hvorvidt statsministeren vil ignorere De Radikales krav. Men Sofie Carsten Nielsen har bedt om et valg – ikke nødvendigvis en ny regering. Derfor kan Mette Frederiksen ikke bare lave en dronningerunde og danne en ny regering med De Radikale.«

»Derfor kommer der et valg. Jeg er meget sikker,« slutter han.