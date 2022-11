Lyt til artiklen

»Det bliver svært for Søren Pape Poulsen at bygge tilliden til De Konservative op igen. Men det er ikke umuligt.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, efter De Konservatives hovedbestyrelse lørdag aften har besluttet ikke at vælte formanden.

Som bekendt fik De Konservative et elendigt valg, hvor de gik to mandater ned i Folketinget. Det hele begyndte at sejle kort efter, Søren Pape Poulsen havde meldt sig som statsministerkandidat.

Alligevel har hovedbestyrelsen altså enstemmigt besluttet, at han skal fortsætte som formand.

»Vi fik et skuffende folketingsvalg, men vi er også overbeviste om, at vi med politikudvikling og hårdt arbejde kan opnå fremgang ved næste folketingsvalg,« lød det tidligere lørdag aften fra Henrik Sølje Weiglin, som er organisatorisk næstformand hos De Konservative.

Joachim B. Olsen tror ikke meget på, at det vil lykkes.

»Søren Pape Poulsen har været formand i otte år, så det er svært at se, hvordan han nu vil vende tilliden til ham og bygge partiet op igen med ham som leder. Det er hans troværdighed, der skal bygges op igen, og det tager lang tid,« siger han.

Men tingene kan hurtigt tage en drejning i dansk politik.

Lige nu forhandler Socialdemokratiet og Venstre om at indgå i en SV-regering, og det kan potentielt komme Søren Pape Poulsen og De Konservative tilgode, påpeger Joachim B. Olsen.

»Tilbage i firserne vandt den daværende konservative formand Poul Schlüter valget, efter der havde siddet SV-regering. Så selv om det er lang tid siden, så kan det lade sig gøre,« siger han og tilføjer:

»Det kan gå stærkt i dansk politik, men jeg tror ikke på, at han kan bygge De Konservative op igen.«

