Der var både latter og tårer i salen under statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget.

Statsministeren kom med en rørende hyldest til Marianne Jelved (RV), Henrik Dam Kristensen (S) og Bertel Haarder (V), der ikke genopstiller til Folketinget.

Men ellers bar talen præg af den krise, som Danmark og resten af verden står i, fortæller politisk kommentator for B.T., Joachim B. Olsen.

»Det var en krisetale. Det er det narrativ, hun gerne vil dyrke, og hun går fra krise til krise i sin tale,« siger Joachim B. Olsen og uddyber:

»De forskellige kriser, vi er i lige nu, fylder forventeligt meget. Det gælder både inflationen og krigen i Ukraine.«

Joachim B. Olsen hæfter sig også ved, at statsministeren gjorde meget ud af at ridse de udfordringer, hun mener, det danske velfærdssamfund står over for, op.

Det var især fire udfordringer, som gik igen.

Hvordan Danmark kommer gennem det økonomiske stormvejr, der venter.

Hvordan vi sikrer et stærkt velfærdssamfund i fremtiden med tid til omsorg.

Hvordan vi passer på klimaet.

Hvordan vi sikrer tryghed.

»Det fungerer godt. Hun taler om det, der betyder allermest for vælgerne, og det synes jeg, hun kommer godt omkring,« siger Joachim B. Olsen.

Han pointerer, at Mette Frederiksen også kom omkring et andet emne, som optager vælgerne: Nemlig en streng udlændingepolitik.

»Det er et udtryk for den strategi og taktik, der bragte hende til magten i sin tid, og det står hun fast på.«

Joachim B. Olsen kalder det en god tale med en meget stærk og rørende svar, og han kvitterer med fem stjerner til Mette Frederiksen.