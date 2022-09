Lyt til artiklen

Pia Kjærsgaard kom i vælten denne uge, da hun kaldte salget af kebab på stadion til pokalfodboldkampen mellem Vatanspor og AGF for et knæfald for islamismen.

Det fik Vatanspor, som er en dansk-tyrkiske Jyllandsserie-klub, til at invitere Dansk Folkeparti-stifteren til kampen.

En invitation som hun valgte at takke ja til. Hun indfandt sig på tribunen, hvor hun fik en snak med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, om, hvorfor hun bruger sin tid på at gå op i, hvor der sælges kebab.

