Hvis vejen til magten var en motorvej, så er Mette Frederiksen en spøgelsesbilist på vej i den gale retning. Det mener Joachim B. Olsen, som henviser til både torsdagens møde i Granskningsudvalget og forslaget om at skærpe offentlighedsloven.

Socialdemokratiet selv afviser. Det vender vi tilbage til.

»Statsministeren går i den gale retning. Hun er hårdt ramt af, at hun falder i troværdighedsmålingerne. Det slår igennem i meningsmålingerne med lidt forsinkelse. Danskerne har i høj grad ikke tillid til hende, og hun har brug for tillid,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Når hun så går ind i at skærpe offentlighedsloven, så taler det direkte ind i billedet af en regering, der lukker sig om sig selv og står for hemmelighedskræmmeri,« siger Joachim B. Olsen.

Mødet i Granskningsudvalget i går skaber et tilsvarende billede af statsministeren.

På mødet forklarede statsministeren Folketingets partier, at hun ikke kommer til at offentliggøre, hvad rådgivningen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvad angår hendes egen departementschef, bliver, ligesom hun heller ikke selv kommer til at hjemsende Barbara Bertelsen for nuværende, som hun i øvrigt har tillid til.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Det vil sandsynligvis skabe præcedens for de ni andre embedsfolk.

»Tilbage sidder vælgerne jo med en fornemmelse af, at der ikke spilles med åbne kort. At man ikke kan få de forklaringer, som man gerne vil have,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Selvom der skulle være gode argumenter for hendes handlinger, så er det lidt ligesom sms-sagen. Det ser mærkeligt ud, og det skaber mistanker,« siger han.

»Jeg vil gerne understrege, at kampen slet ikke er afgjort endnu. Statsministeren kan stadig gøre comeback, da der også kommer fokus på oppositionen, og Socialdemokratiet kan komme med politiske udspil, som kan skabe genklang i befolkningen,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Omvendt ser det svært ud for hende lige nu at genvinde magten. Hun har ikke momentum og skal forsøge at skabe en anden dagsorden,« siger han.

I Socialdemokratiet afviser man, at statsministeren har en alvorlig tillidskrise over for vælgerne.

»Jeg har stor sympati for Joachim B. Olsen, men han er ikke nødvendigvis et orakel på statsministerens gøren og laden,« siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, og fortsætter:

»Jeg kan ikke se, det skader tilliden, at man behandler en personalesag efter bogen, og man skærper et aspekt i offentlighedsloven, så man for eksempel kan beskytte fængselsbetjente, så de ikke opsøges og chikaneres på deres bopæl,« siger han.

»Derudover er vi naturligvis glade for, at cirka hver fjerde dansker bakker os op. Det er en tillidserklæring, som vi er glade for, så jeg deler ikke de dommedagsprofetier, som mange kommentatorer fremturer med,« siger Stoklund.

Socialdemokratiet holder sommergruppemøde 16.-17. august.