»Et kæmpe nederlag« lød den umiddelbare reaktion fra Joachim B. Olsen på Radikales farvel til regeringsforhandlingerne.

Men så begyndte han at lytte lidt på vandrørene, til antennen på toppen af hans hoved og måske endda til stemmerne derinde. I hvert fald hører han fra kilder, at det hele måske ikke er så ligetil og udramatisk, som det lyder.

Radikale er som bekendt ude af forhandlingerne og ifølge politisk leder Martin Lidegaard, så handler det om, hvor langt de andre vil strække sig på børne- og ungeområdet samt klimapolitikken.



Men det er ikke helt det, B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, hører, når han lytter til de famøse vandrør.



Først og fremmest lyder det til, at den relativt nyvalgte politiske leder, Lidegaard, er blevet underkendt i sin lille folketingsgruppe.



»Det vækker jo minder om fingeroprækningen om Rwanda-lejrplanerne, da han lige var blevet valgt,« siger Joachim B. Olsen med reference til en seance, hvor den radikale folketingsgruppe rakte fingrene i vejret, hvis de var for et ultimativt krav om, at arbejdet med et modtagecenter i Rwanda blev droppet.